وزارت کشور سوریه: جنایت «زیدل» ماهیت قومیتی ندارد
در پی قتل فجیع یک زوج در استان حمص و تلاش برخی جریانها برای ایجاد درگیریهای قومی، وزارت کشور سوریه با استقرار نیروهای ویژه، هرگونه انگیزهی نژادپرستانه در این جنایت را رد کرد
نورالدین بابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، روز دوشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴) در کنفرانسی خبری، شایعات منتشر شده مبنی بر انگیزههای قومیتی در جنایت اخیر شهرک «زیدل» را قویاً تکذیب کرد.
این موضعگیری پس از آن اتخاذ شد که کشف اجساد سوختهی یک زوج در منزل مسکونیشان در شهرک زیدل از توابع استان حمص، موجی از وحشت و خشم را در منطقه برانگیخت. عاملان جنایت با به جا گذاشتن علائم و نشانههایی در صحنهی جرم، سعی در القای این موضوع داشتند که این قتل با انگیزههای پاکسازی قومی صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور سوریه تصریح کرد: «تحقیقات پلیس جنایی نشان میدهد که این یک پروندهی جنایی صرف بوده که قاتلان با زیرکی قصد داشتند با رنگ و بوی قومی دادن به آن، رد پای خود را گم کنند و در منطقه آشوب به پا کنند.»
تدابیر شدید امنیتی در حمص
در پی بروز ناآرامیها و تلاش برخی گروهها برای اقدامات تلافیجویانه، فرماندهی پلیس استان حمص با همکاری پلیس نظامی و ارتش سوریه، وضعیت فوقالعاده اعلام کرده است. استقرار ایستهای بازرسی متعدد و برقراری مقررات منع آمدوشد در برخی محلات، توانسته است آرامش نسبی را به شهر بازگرداند. نیروهای امنیتی همچنین تعدادی از محرکان اصلی که قصد تخریب اموال عمومی و دامن زدن به خشونتها را داشتند، بازداشت کردهاند.
آمار نگرانکنندهی خشونت
دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) در گزارشی اعلام کرد که سال ۲۰۲۵ یکی از خونبارترین سالها از نظر جرایم جنایی در سوریه بوده است. طبق این آمار، تاکنون بیش از ۱۱۵۰ مورد قتل در استانهای مختلف این کشور به ثبت رسیده است که نشاندهندهی تأثیرات مخرب سالها جنگ داخلی بر بافت اجتماعی و امنیت عمومی سوریه است. وزارت کشور سوریه از شهروندان خواسته است تا هوشیاری خود را حفظ کرده و اسیر جنگ روانی و اخبار جعلی در شبکههای اجتماعی نشوند.