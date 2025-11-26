زاخو، سومین شهر در اقلیم کوردستان میزبان نمایشگاه بین‌المللی کتاب با حضور ۶۵ ناشر از ۱۱ کشور

6 ساعت پیش

سازوکار برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شهر زاخو به پایان رسیده است. این رویداد فرهنگی مهم با حضور ۶۵ مؤسسه‌ی انتشاراتی از ۱۱ کشور جهان در روز دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۴ (اول دسامبر ۲۰۲۵) آغاز به کار خواهد کرد.

کووان حسین، سازمان‌دهنده‌ی نمایشگاه بین‌المللی کتاب زاخو، در روز چهارشنبه، ۶ آذر ۱۴۰۴ (۲۶ نوامبر ۲۰۲۵)، به وب‌سایت کردستان۲۴ اعلام کرد که اولین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در اداره‌ی مستقل زاخو، به مدت شش روز، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ عصر، برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در سالن نمایشگاه بین‌المللی واقع در دانشگاه زاخو که یک مرکز آموزشی در حال توسعه است، برپا می‌شود.

کووان حسین افزود که علاوه بر ۱۱ کشور و ۶۵ مؤسسه انتشاراتی، نمایندگانی از ناشران مناطق کوردستانی شمالی، شرقی و غربی نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که طیف متنوعی از کتاب‌ها و دیدگاه‌ها را ارائه می‌دهند.

برگزاری این نمایشگاه، زاخو را پس از اربیل و سلیمانیه، به سومین شهر در اقلیم کوردستان تبدیل می‌کند که میزبان نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌شود. این گام نشان‌دهنده‌ی گسترش چشم‌انداز فرهنگی این شهر و پشرفت آن برای تبدیل شدن به قطب منطقه‌ای برای ادبیات، آموزش و بیان هنری است.

نمایشگاه صرفاً به نمایش کتاب محدود نخواهد شد و شامل برنامه‌های هنری، فعالیت‌های ادبی و مجموعه‌ای از نشست‌های گفت‌وگو خواهد بود که نویسندگان، پژوهشگران، هنرمندان و خوانندگان را از سراسر منطقه و فراتر از آن گرد هم می‌آورد.

زاخو، که در مرز با ترکیه واقع شده و به خاطر پل تاریخی دلال شهرت دارد، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و گردشگری انجام داده است. این شهر در سپتامبر ۲۰۲۱ (شهریور ۱۴۰۰) توسط نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، به عنوان یک «اداره‌ی مستقل» افتتاح شد که بخشی از فرایند راهبردی دولت برای تمرکززدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق است. افتتاح این نمایشگاه بین‌المللی کتاب، گام مهمی در تقویت نقش زاخو به عنوان دروازه‌ای فرهنگی در اقلیم کوردستان به شمار می‌رود.