49 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیرکل رسانه و مطبوعات در وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان، در روز جهانی تلویزیون، اعلام کرد که ده‌ها کانال تلویزیونی ماهواره‌ای و محلی در اقلیم، مجوز فعالیت دارند.

شیروان عبدالله، مدیرکل رسانه و مطبوعات در وزارت فرهنگ و جوانان اقلیم کوردستان، امروز جمعه ۲۱ نوامبر مصادف با روز جهانی تلویزیون، به کوردستان۲۴ گفت که در اقلیم کوردستان ۳۰ کانال تلویزیونی ماهواره‌ای و ۱۲۸ کانال تلویزیونی محلی، مجوز فعالیت دریافت کرد‌ه‌اند.

او توضیح داد که در استان اربیل ۱۶ کانال ماهواره‌ای و ۸۵ کانال محلی، در استان سلیمانیه ۱۱ کانال ماهواره‌ای و ۳۴ کانال محلی و در استان دهوک سه کانال ماهواره‌ای و نُه کانال محلی مجوز فعالیت دارند.

سازمان ملل متحد در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۶، روز ۲۱ نوامبر را به عنوان روز جهانی تلویزیون، اعلام کرد.

کانال‌های خبری تلویزیونی و شبکه‌های رسانه‌ای اقلیم کوردستان اکنون در سطح بالای حرفه‌ای، اخبار و رویدادهای اقلیم، منطقه و جهان را پوشش می‌دهند و به منابعی معتبر در سطح بین‌المللی تبدیل شده‌اند.

ب.ن