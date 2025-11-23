8 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – قدمت سراب هرسین به دوره ساسانیان برمی‌گردد و وجود آثار باستانی کهن در اطراف آن نشان می‌دهد که تاریخی کهن دارد.

سراب هرسین در مرکز شهر هرسین در استان کرمانشاه واقع شده است.

قدمت این سراب به روزگاران کهن برمی‌گردد و آثار تاریخی بسیاری در آن یافت شده است. از جمله حوض سنگی، پلکان سنگی قصری و ساعت سنگی.

میثم رحیمی از شهروندان هرسین در مورد ساعت سنگی، به کوردستان۲۴ گفت: این ساعت سنگی از دوره ساسانیان به جا مانده و قدمت آن به بیش از ۱۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد و روی یک قطعه سنگ کامل درست شده است. ما از مسئولین استان به خصوص مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه انتظار داریم که برای آن حفاظی ایجاد کنند، تا آسیب نبیند.

وجود آثار و سنگ‌های خاص در اطراف آن نشان می‌دهد که سراب هرسین، تاریخی کهن دارد.

مهرداد سمینی، از اهالی منطقه، به کوردستان۲۴ گفت:«سنگ‌های اطراف سراب که تراش خورده‌اند نشان می‌دهند که اینجا یک محوطه باستانی است. سراب هرسین از فضایی زیبا و جذاب برخوردار است.

سراب هرسین در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه و در مرکز شهر هرسین واقع شده است.

سراب هرسین هر سال تعداد قابل توجهی از گردشگران را به خود جذب می‌کند.

ب.ن