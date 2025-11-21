باغ وحش اربیل بر اساس استانداردهای جهانی تاسیس شده است
اربیل (کوردستان٢٤) – باغ وحش اربیل، به عنوان اولین باغ وحش در عراق، به عضویت انجمن جهانی باغوحشها و آکواریومها درآمد.
پنجشنبه ۲۰ نوامبر، باغ وحش اربیل به عنوان اولین باغ وحش در عراق، حق عضویت در انجمن جهانی باغوحشها و آکواریومها را به دست آورد که ۴۵ کشور و بیش از ۷۵ باغ وحش از سراسر جهان را شامل میشود.
عادل سلمان، مدیر باغ وحش اربیل در این خصوص به رسانهها گفت به دلیل اینکه باغ وحش اربیل بر اساس استانداردهای جهانی تاسیس شده و تعداد بسیاری از حیوانات را در خود جای داده است، همچنین گردشگران به طور مستمر از آن بازدید میکنند، توانستهاند این عضویت را به دست آورد.
وی افزود که اخیرا (گورخر) هم به تعداد حیوانات باغ وحش اربیل اضافه شده و برای اولین بار است که این حیوان نادر آفریقایی در کوردستان و عراق نگهداری میشود.
او تاکید کرد که نگهداری حیوانات دیگری مانند شیر سفید، پلنگ سیاه و چند نوع حیوان دیگر از دلایل به عضویت درآمدن باغ وحش اربیل در انجمن جهانی باغوحشها و آکواریومها بوده است.
باغ وحش اربیل در زمینی به مساحت بیش از ۵۰۰ هزار متر مربع احداث شده و یکی از باغ وحشهای بزرگ در عراق و منطقه است. در این باغ وحش حیواناتی نادر نگهداری میشوند که برخی از آنها در معرض انقراض قرار دارند.
ب.ن