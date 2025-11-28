با حمایت مسرور بارزانی کاروان چهارم بیماران تالاسمی برای معالجه روانه خارج از میهن شد
اربیل (کوردستان٢٤) – کاروان چهارم بیماران تالاسمی با حمایت نخستوزیر اقلیم کوردستان، برای عمل پیوند مغز استخوان، روانه خارج از میهن شد.
امروز جمعه ۲۸ نوامبر، وزارت بهداشت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که با حمایت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، کاروان چهارم بیماران تالاسمی برای عمل پیوند مغز استخوان از فرودگاه بینالمللی اربیل روانه خارج از میهن شد.
وزارت بهداشت افزود که کل هزینه روند معالجه از بودجه ویژه که توسط نخستوزیر اختصاص داده شده تامین میشود و بیماران در بیمارستانهای بینالمللی که دارای اعتبار JCI هستند معالجه خواهند شد.
همچنین توضیح داد که مبلغ ۱۱ میلیارد دینار برای این امر در نظر گرفته شده و در روزهای آینده کاروان پنجم هم راهی خواهد شد.
ب.ن