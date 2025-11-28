وزارت امور داخلی: حمله به میدان گازی کورمور نتیجه مستقیم عدم اقدام جدی در برابر عاملان حملات گذشته است
اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان، در خصوص حمله هوایی چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵، به میدان گازی کورمور که خسارات قابل توجهی وارد کرد و موجب توقف تولید گاز و خاموشی برق در سراسر اقلیم کوردستان شد، بیانیهای منتشر کرد.
متن بیانیه:
در روزهای ۱۵ ژوئن تا ۲۵ جولای ۲۰۲۵، میادین نفتی و تاسیسات نفتی و تعدادی از نهادهای مهم در اقلیم کوردستان، مورد حمله پهپادی قرار گرفتند و در اثر آن متحمل خسارات مادی و اقتصادی چشمگیری شدند. به منظور تحقیق درباره آن حملات خطرناک و شناسایی عاملان آن و مجازات آنها، نخستوزیر دولت فدرال تصمیم به تشکیل یک کمیته تحقیق مشترک به ریاست مشاور امنیت ملی عراق گرفت که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی فدرال و اقلیم کوردستان در آن حضور دارند.
کمیته مشترک فعالیت خود را آغاز کرد و در ۲۸ جولای در اقلیم کوردستان نشستهایی برگزار کرد و در مناطقی که مورد حمله قرار گرفتند بازرسی فنی انجام داد. با اتکا به نتایج بازرسی فنی و بقایای پهپادها که برای حمله از آنها استفاده شده بود، روشن شد که از مناطق تحت کنترل نیروهای فدرالی به پرواز درآمدهاند که با اقلیم کوردستان هممرز هستند.
همچنین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اقلیم، اعترافات قانونی و مستند افرادی را که نشان میدهد وابسته به چه طرفی هستند ارایه کرد.
با اتمام تحقیقات، کمیته عالی تحقیق، که به تصمیم نخستوزیر فدرال تشکیل شد، در دفتر مشاور امنیت ملی عراق نشست برگزار کرد و گزارش نهایی خود را تدوین کرد که به نخستوزیر فدرال ارایه شد، تا اقدام قانونی علیه جهات و افراد دخیل در حملات انجام شود.
اما با وجود گذشت بیشتر از دو ماه از ارائه گزارش، دولت فدرال هیچ اقدام قانونی و امنیتی در رابطه با مجرمان انجام نداده است.
با توجه به این حقایق، میخواهیم که برای انظار عمومی توضیح دهیم در گزارش نهایی که اکنون در دست نخستوزیر فدرال است، جهاتی که مسئولیت حملات تروریستی را بر عهده دارند به طور واضح مشخص شدهاند که با استفاده از پهپاد خسارات چشمگیر و خطرناک به زیرساخت انرژی اقلیم کوردستان وارد کردهاند. گزارش ماموریتهایی را معین کرده است که برجستهترین آن برگزاری نشست شورای امنیت ملی برای بررسی گزارش و انجام اقدامات قانونی لازم علیه طرف مسئول است، اما تاکنون هیچ یک از ماموریتها انجام نشدهاند.
دولت اقلیم کوردستان، خواستار آن است که دولت فدرال وظایف قانونی و امنیتی خود را انجام دهد و سریعا علیه مجرمان و افرادی که از آنها حمایت میکنند عمل کند، تا مطنئن شویم که این رفتارها و دستدرازیها که امنیت ملی و منافع اقتصادی اقلیم کوردستان و عراق را تهدید میکنند، تکرار نخواهند شد.
اقلیم کوردستان تاکید میکند که تداوم خنثی بودن در برابر افرادی که در حملات دست دارند، نقض مسئولیت قانونی و امنیتی است و این سهلانگاری تنها موجب تشویق آن سازمانها میشود که به رفتار خود ادامه دهند.
حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور نتیجه مستقیم عدم اقدام جدی در برابر عاملان حملات گذشته است. به همین دلیل دولت اقلیم کوردستان حق دارد هرگونه اقدام لازم را برای حفاظت از منافع امنیتی و اقتصادی خود در چارچوب قانون انجام دهد.
وزارت امور داخلی دولت اقلیم کوردستان
۲۷ نوامبر ۲۰۲۵
ب.ن