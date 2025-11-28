ملا بختیار: دشمنان میخواهند با حمله به میدان گازی کورمور از پیشرفت اقلیم کوردستان جلوگیری کنند
اربیل (کوردستان٢٤) – یک سیاستمدار کورد، میگوید که دشمنان اقلیم کوردستان میخواهند با حمله به میدان گازی کورمور از پیشرفت اقلیم کوردستان جلوگیری کنند.
ملا بختیار سیاستمدار کورد، در خصوص حمله هوایی به میدان گازی کورمور، پیامی منتشر کرد. او در پیام خود تاکید کرد که میدان کورمور به یک منبع انرژی اصلی برای تامین برق اقلیم کوردستان و استانهای همسایه آن تبدیل شده است، بنابراین حمله به آن، دستدرازی آشکار به زندگی مردم محسوب میشود.
وی افزود که تامین برق ۲۴ ساعته در سراسر اقلیم کوردستان، بزرگترین دستاورد پس از قیام سال ۱۹۹۱ مردم کوردستان است. به همین دلیل دشمنان میخواهند با حمله به آن از پیشرفت اقلیم کوردستان جلوگیری کنند و شریان اقتصادی و رفاه شهروندان را قطع کنند.
این سیاستمدار کورد در پیام خود از اینکه پس از سالها تداوم این حملات، هنوز عاملان آن جنایات دستگیر و محاکمه نشدهاند، ابراز تعجب کرد و همین سهلانگاری را عامل اصلی تداوم حملات بیباکانه دانست.
ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتشسوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاههای تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.
آتشسوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بینالمللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساختهای غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستمهای دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخستوزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولتهای منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیامهایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.
ب.ن