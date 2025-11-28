سازمان ملل: حمله به کورمور به طور مستقیم علیه فدرالیزم در عراق است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سازمان ملل متحد، اعلام کرد که حمله به میدان گازی کورمور، حاوی یک پیام خطرناک است و خواستار اقدام لازم و مناسب برای جلوگیری از تکرار آن شد.

هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد برای عراق – یونامی، در واکنش به حمله هوایی به میدان گازی کورمور، بیانیه‌ای منتشر و در آن تاکید کرد که این حمله نه تنها به زندگی و منافع مردم اقلیم کوردستان و سراسر عراق آسیب می‌زند، بلکه حاوی یک پیام خطرناک است و به طور مستقیم علیه فدرالیزم در این کشور است.

یونامی در بخش دیگری از بیانیه، از جهات مربوطه می‌خواهد که اقدام لازم و مناسب را برای جلوگیری از تکرار این حملات انجام دهند. همچنین تاکید کرده است که حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی تحت هر عنوانی، توجیه پذیر نیست.

یونامی از تشکیل کمیته مشترک تحقیق توسط دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق در این خصوص حمایت کرده است تا عاملان حمله شناسایی شوند و به مجازات قانونی برسند.

ساعت ۱۱:۳۰ چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر، میدان گازی کورمور مورد حمله هوایی ناشناس قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی در یکی از مخازن اصلی تاسیسات راهبردی گاز شد و تعطیلی فوری منابع گاز نیروگاه‌های تولید برق اقلیم کوردستان و کاهش تولید برق از چهار هزار مگاوات به هزار و ۵۰۰ مگاوات را به دنبال داشت.

آتش‌سوزی ناشی از حمله پس از حدود نُه ساعت، صبح روز پنجشنبه به طور کامل مهار شد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان این حمله را «بزدلانه» توصیف کرد و از شرکای بین‌المللی از جمله ایالات متحده خواست که برای محافظت از زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر اقلیم کوردستان، سیستم‌های دفاعی مورد نیاز را تامین کنند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان نیز آن را «تهدید مستقیم برای امنیت کشور» دانست و اعلام کرد که وظیفه و مسئولیت دولت فدرال عراق و نهادهای امنیتی مربوطه است که در اسرع وقت اقدامات لازم و موثر را برای پیگیری و مجازات عاملان این جنایت در پیش گیرند.

محمد شیاع‌ السودانی، نخست‌وزیر عراق فدرال در تماس تلفنی با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، حمله به میدان گازی کورمور را شدیدا محکوم و تقبیح کرد و آن را حمله به سراسر عراق تلقی کرد.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از دولت‌های منطقه و جهان نیز در واکنش به این حمله، در پیام‌هایی جداگانه ضمن تاکید بر حمایت از حفظ امنیت اقلیم کوردستان، خواستار مجازات عاملان حمله به میدان گازی کورمور شدند.

ب.ن