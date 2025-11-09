مدیریت بانک خون اربیل: بیش از یک میلیون واحد خون سالم به نیازمندان اهدا شد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیریت بانک خون اربیل، می‌گوید که بیش از یک میلیون واحد خون سالم را به نیازمندان اهدا کرده است.

مدیریت بانک خون اربیل، امروز یکشنبه ۹ نوامبر، در بیانیه‌ای اعلام کرد که بیش از یک میلیون واحد خون سالم را به بیماران و نیازمندان در اربیل اهدا کرده است.

در بیانیه آمده است که با موفقیت، بیش از یک میلیون واحد خون سالم و آزمایش شده را به بیماران و کسانی که به هر دلیلی به آن نیاز دارند، اهدا کرده است.

همچنین تاکید کرد که تمام تجهیزات موجود در بانک خون توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای آزمایش اهدای خون، تایید شده و مطابق با استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کند.

بیانیه توضیح داد که از هر میلیون اهداکننده خون، فقط یک نفر در معرض خطر ابتلا به ویروس از طریق انتقال خون است.

و افزود:"اما شکر خدا، هیچ موردی از این دست را در اربیل ثبت نکرده‌ایم."

مدیریت بانک خون اربیل، گفت که بخش آزمایش بیماری‌های عفونی (ویروسی) در بانک خون، مجهز به تجهیزات پیشرفته‌ای است که قابل مقایسه با تجهیزات مورد استفاده در کشورهای توسعه‌یافته است و توسط متخصصان بسیار ماهر اداره می‌شود. این امر به این بخش امکان دریافت گواهینامه بین‌المللی کیفیت ISO 15189 را داده است.

بیانیه خاطرنشان کرد که دیجیتالی شدن بانک خون و اتخاذ یک سیستم داده پیشرفته برای ردیابی فرآیند انتقال خون از اهداکننده به بیمار، به تضمین تحویل یک میلیون واحد خون سالم به نیازمندان کمک کرده است.

مدیریت بانک خون تایید کرد که تمام واحدهای خون آزمایش شده در بانک ایمن هستند و افزود که این بانک همچنان به بیماران مبتلا به تالاسمی و کم‌خونی و سرطان، به طور منظم خون فیلتر شده و آزمایش شده ارائه می‌دهد.

ب.ن