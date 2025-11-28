سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق: احتمالا در ۷۲ ساعت آینده نتایج نهایی تحقیق اعلام شود

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – کمیته مشترک تحقیق در خصوص حمله به میدان گازی کورمور، فعالیت خود را آغاز کرد و سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق می‌گوید که روند تحقیق با حمایت ائتلاف بین‌المللی انجام می‌شود و احتمالا نتایج آن در ۷۲ ساعت آینده اعلام خواهد شد.

امروز جمعه ۲۸ نوامبر، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان و عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق با حضور حمید شطری، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق در میدان گازی کورمور که چهارشنبه شب ۲۶ نوامبر مورد حمله هوایی سنگین قرار گرفت و در اثر آن روند تولید متوقف و برق ۲۴ ساعته اقلیم کوردستان قطع شد، نشست برگزار کردند و از محل بازدید کردند.

هدف از این نشست و بازدید، تحقیق در مورد جزئیات حمله و شناسایی عاملان آن اعلام شده است.

روز پنجشنبه ۲۷ نوامبر، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق پس از حمله به کورمور با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تماس تلفنی برقرار کرد و ضمن محکوم کردن شدید حمله آن را دست‌درازی به سراسر عراق دانست و با نخست‌وزیر اقلیم در خصوص تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عاملان حمله و مجازات آنها توافق نظر داشتند.

پیش از این صباح نعمان،‌ سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرده بود که السودانی با حضور وزیران دفاع و کشور و رئیس سازمان‌های امنیتی عراق، نشست اظطراری برگزار کرده و تصمیم به تشکیل کمیته تحقیق با عضویت وزیر کشور عراق، وزیر امور داخلی اقلیم و رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق گرفته است.

وی افزود که این کمیته با حمایت فنی ائتلاف بین‌المللی و فرماندهی عملیات مشترک عراق، فعالیت خود را به پیش می‌برد.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، ‌امروز جمعه اعلام کرد که کمیته تحقیق فعالیت خود را آغاز کرده و پیشبینی کرد که در مدت ۷۲ ساعت آینده نتایج نهایی تحقیق اعلام شود.

ب.ن