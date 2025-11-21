سامان برزنجی: در کابینه نهم ۱۱۷ عمل پیوند جگر با حمایت مالی نخستوزیر انجام شده است
اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، میگوید که اقلیم در بخش پزشکی پیشرفت بزرگ داشته است و عمل پیوند جگر در بیمارستانها با استاندارد بالا و موفقیت انجام میشود.
سامان برزنجی، وزیر بهداشت دولت اقلیم کوردستان، در بیانیهای اعلام کرد که مدت چند سال است در اقلیم کوردستان عمل پیوند جگر با استاندارد بالا و موفقیت انجام میشود و اقلیم کوردستان در بخش پزشکی پیشرفت بزرگ داشته است.
وی افزود که عملهای پیوند جگر با حمایت مالی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان انجام میشوند و تاکنون در کابینه نهم دولت اقلیم ۱۱۷ مورد پیوند جگر برای بیماران مناطق مختلف اقلیم کوردستان انجام شدهاند.
برزنجی توضیح داد که هزینه این عملها به پنج میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۳۵۷ هزار دینار رسیده است و در مناطق مختلف اقلیم به شرح زیر انجام شدهاند:
بیمارستان اربیل: ۴۸ مورد
بیمارستان سلیمانیه: ۳۳ مورد
بیمارستان دهوک: ۲۷ مورد
بیمارستان حلبچه: ۵ مورد
وی در ادامه گفت که هر هفته پرونده چند عمل پیوند جگر برای گرفتن موافقت به دفتر نخستوزیر ارسال میشود و ایشان هزینه آن را بر عهده میگیرند و این جان دهها هممیهن اعم از کودکان و سالمندان را نجات داده است.
وزیر بهداشت گفت که این عملها طبق قانون اعطا و پیوند اعضای بدن انسان و با در نظر گرفتن مقررات علمی و اداری و به طور رسمی انجام میشوند.
ب.ن