صادرات گاز ایران به عراق قطع شد

ایران صادرات گاز به عراق را به دلیل تعمیرات خطوط لوله متوقف کرد؛ وزارت برق عراق از آمادگی برای مقابله با کمبود برق خبر داد

4 ساعت پیش

وزارت برق عراق روز جمعه، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که ایران به دلیل انجام تعمیرات در خطوط لوله گاز در خاک خود، صادرات گاز به عراق را به طور کامل متوقف کرده است. این توقف که برای یک هفته برنامه‌ریزی شده، موجب نگرانی‌هایی در مورد تأمین برق این کشور شده، اما مقامات عراقی از وجود طرح‌های جایگزین برای جبران کمبود خبر می‌دهند.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی این کشور اظهار داشت که طرف ایرانی طی پیامی رسمی به وزارتخانه اطلاع داده که به دلیل عملیات تعمیر و نگهداری خطوط لوله گاز در داخل ایران، صادرات گاز به عراق برای مدت یک هفته به طور کامل متوقف شده است. وی افزود که سه روز از این دوره توقف سپری شده و انتظار می‌رود صادرات گاز طی چهار روز آینده و پس از اتمام تعمیرات، از سر گرفته شود.

وابستگی حیاتی عراق به گاز ایران

عراق به شدت به واردات گاز از ایران وابسته است، به طوری که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از برق این کشور توسط نیروگاه‌هایی تولید می‌شود که با گاز وارداتی از ایران کار می‌کنند. بسیاری از نیروگاه‌های جدید تولید برق در عراق، از جمله نیروگاه‌های بسیمایه، منصوریه و صدر، متکی به این منبع انرژی هستند. با توقف یا کاهش عرضه گاز، عراق هزاران مگاوات برق را از شبکه ملی از دست می‌دهد که منجر به کاهش قابل توجه ساعات برق‌رسانی به مشترکان می‌شود.

تأثیر بر ظرفیت تولید برق

بر اساس اطلاعات موجود، عراق روزانه به ۵۰ تا ۵۵ میلیون فوت مکعب گاز برای تأمین ۷ تا ۸ هزار مگاوات برق نیاز دارد. کاهش عرضه گاز ایران به ۵ تا ۱۰ میلیون فوت مکعب در روز، می‌تواند به معنای از دست دادن ۶ تا ۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق برای عراق باشد. این میزان توقف، با توجه به نیاز مبرم عراق به انرژی در فصول مختلف، چالشی جدی محسوب می‌شود.

تأمین جایگزین و قطع واردات از اقلیم کوردستان

موسی تأکید کرد که وزارت برق عراق برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها تا زمان از سرگیری صادرات گاز ایران، طرح‌های جایگزین در نظر گرفته است. این در حالی است که عراق به طور معمول روزانه ۱۲۰۰ مگاوات برق از اقلیم کوردستان وارد می‌کند. اما این واردات نیز به دلیل حمله به میدان گازی کورمور متوقف شده است، که بر بحران انرژی این کشور افزوده است.