اقتصاد

اجرای ۳۵۷ پروژه‌ی سرمایه‌گذاری در استان دهوک

اجرای٨٥ پروژه‌ی جدید در دست اقدام است

کوردستان دهوک سرمایه‌گذاری

مسئولان محلی اعلام کرده‌اند که تاکنون ۳۵۷ پروژه‌ی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون در استان دهوک به مرحله‌ی اجرا درآمده است و هم‌اکنون زمین موردنیاز برای ۸۵ پروژه‌ی راهبردی جدید در تمامی بخش‌ها تأمین شده است.

ماهر نادر بیسری، یکی از سرمایه‌گذاران فعال در منطقه، به کوردستان۲۴ گفت: «سه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری شامل یک پروژه‌ی آموزشی و دو پروژه‌ی گردشگری و تجاری را اجرا کرده‌ام. در پروژه‌ی آموزشی، حدود ۷۵ درصد از کارکنان مشغول به کار هستند. تسهیلات بسیاری برای ما فراهم شده و حمایت‌های خوبی دریافت کرده‌ایم؛ به‌ویژه هیئت سرمایه‌گذاری که برای توسعه‌ی فعالیت‌هایمان پشتیبان اصلی ما بوده است.»

اداره‌ی کل سرمایه‌گذاری استان دهوک نیز اعلام کرده است که به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و اقتصاد منطقه، طرح‌های کلانی برای توسعه‌ی این استان تدوین شده است.

دکتر هوال صدیق، مدیرکل سرمایه‌گذاری استان دهوک در این باره اظهار داشت: «۸۵ پروژه جانمایی شده است و در نظر داریم در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵-۱۴۰۴ شمسی) همانند سال ۲۰۲۵، حدود ۴۰ تا ۴۵ پروژه آماده‌ی صدور مجوز و آغاز عملیات اجرایی باشند. این پروژه‌ها متنوع هستند و در برنامه‌ی امسال، اولویت ما بر سه بخش اصلی صنعت، کشاورزی و گردشگری متمرکز است. طراحی پروژه‌ها متناسب با طبیعت هر منطقه انجام می‌گیرد.»

در گامی مهم برای توسعه‌ی اقتصادی استان دهوک، طی سال جاری ۱۱۷ پیشنهاد پروژه از سوی سرمایه‌گذاران ارائه و تصویب شده است. این حجم از پروژه‌ها سیمای استان دهوک را دگرگون کرده، فرصت‌های شغلی بسیاری برای جوانان پدید آورده و موجب رونق بازار شده است.

 
 
مصطفی ابراهیم ,