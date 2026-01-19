اجرای٨٥ پروژه‌ی جدید در دست اقدام است

2 ساعت پیش

مسئولان محلی اعلام کرده‌اند که تاکنون ۳۵۷ پروژه‌ی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون در استان دهوک به مرحله‌ی اجرا درآمده است و هم‌اکنون زمین موردنیاز برای ۸۵ پروژه‌ی راهبردی جدید در تمامی بخش‌ها تأمین شده است.

ماهر نادر بیسری، یکی از سرمایه‌گذاران فعال در منطقه، به کوردستان۲۴ گفت: «سه پروژه‌ی سرمایه‌گذاری شامل یک پروژه‌ی آموزشی و دو پروژه‌ی گردشگری و تجاری را اجرا کرده‌ام. در پروژه‌ی آموزشی، حدود ۷۵ درصد از کارکنان مشغول به کار هستند. تسهیلات بسیاری برای ما فراهم شده و حمایت‌های خوبی دریافت کرده‌ایم؛ به‌ویژه هیئت سرمایه‌گذاری که برای توسعه‌ی فعالیت‌هایمان پشتیبان اصلی ما بوده است.»

اداره‌ی کل سرمایه‌گذاری استان دهوک نیز اعلام کرده است که به‌منظور تقویت زیرساخت‌ها و اقتصاد منطقه، طرح‌های کلانی برای توسعه‌ی این استان تدوین شده است.

دکتر هوال صدیق، مدیرکل سرمایه‌گذاری استان دهوک در این باره اظهار داشت: «۸۵ پروژه جانمایی شده است و در نظر داریم در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵-۱۴۰۴ شمسی) همانند سال ۲۰۲۵، حدود ۴۰ تا ۴۵ پروژه آماده‌ی صدور مجوز و آغاز عملیات اجرایی باشند. این پروژه‌ها متنوع هستند و در برنامه‌ی امسال، اولویت ما بر سه بخش اصلی صنعت، کشاورزی و گردشگری متمرکز است. طراحی پروژه‌ها متناسب با طبیعت هر منطقه انجام می‌گیرد.»

در گامی مهم برای توسعه‌ی اقتصادی استان دهوک، طی سال جاری ۱۱۷ پیشنهاد پروژه از سوی سرمایه‌گذاران ارائه و تصویب شده است. این حجم از پروژه‌ها سیمای استان دهوک را دگرگون کرده، فرصت‌های شغلی بسیاری برای جوانان پدید آورده و موجب رونق بازار شده است.