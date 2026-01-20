احمد الشرع با پرزیدنت بارزانی تماس تلفنی برقرار کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه با پرزیدنت مسعود بارزانی تماس تلفنی برقرار کرد و آخرین تحولات منطقه و موضوع حفظ حقوق مردم کورد را بررسی کردند.

ریاست جمهوری سوریه، اعلام کرد که در این تماس تلفنی بر هماهنگی مداوم برای تثبیت صلح و امنیت و یافتن راه‌حل مناسب برای مسائل تاکید شد.

بر پایه بیانیه رسمی ریاست جمهوری سوریه، احمد الشرع در این تماس تلفنی تاکید کرده است که تمام حقوق میهنی، سیاسی و مدنی مردم کورد در سوریه محفوظ می‌باشد.

پرزیدنت بارزانی نیز حمایت خود را از توافق اخیر بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد و این اقدام را مهم و مثبت توصیف کرد.

دو طرف همچنین توافق کرده‌اند که برای تضمین صلح و منافع عمومی در منطقه، ضروری است روند مشاوره و هماهنگی فی‌مابین ادامه پیدا کند. هدف از این هماهنگی رفع اختلافات و تلاش برای تقویت ثبات است، به طوریکه در راستای خدمت به منافع همه طرف‌ها باشد.

این تماس تلفنی در ۲۰ ژانویه انجام شد. در حالیکه منطقه در وضعیتی حساس قرار گرفته و تلاش‌ها برای رسیدن به تفاهم سیاسی بین دمشق و کوردها تشدید شده‌اند، تا از درگیری ممانعت شود و حقوق قانونی جوامع در چارچوب یک کشور باثبات تامین شوند.

ب.ن