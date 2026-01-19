هوال صدیق: اقلیم کوردستان میتواند به «سبد غذایی خاورمیانه» تبدیل شود
اربیل (کوردستان۲۴) – هوال صدیق، مدیر گروه سرمایهگذاری دهوک، اهمیت شرکت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در داووس ۲۰۲۶ را مورد توجه قرار داد و گفت که از طریق این پلتفرم جهانی تلاشها برای جذب سرمایهگذاری خارجی و معرفی اقلیم کوردستان به عنوان «سبد غذایی خاورمیانه» ادامه دارد.
هوال صدیق، در مصاحبه با کوردستان۲۴، گفت: شرکت مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان برای پنجمین بار در مجمع جهانی داووس، اهمیت بسیاری دارد، زیرا آنجا رهبران جهان جمع میشوند و مسائل مهمی را بررسی میکنند.
مدیر گروه سرمایهگذاری دهوک، تاکید کرد که امسال برای سومین سال متوالی «خانه کوردستان» در داووس افتتاح میشود، اما با سالهای گذشته تفاوت دارد و فعالیت گستردهتری خواهد داشت و به مرکزی برای دیدارها و نشستهای سرمایهگذاران اقلیم کوردستان و سرمایهگذاران خارجی تبدیل خواهد شد.
وی افزود که از طریق این مجمع میتوان سرمایهگذاران خارجی را با فضای امن سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان آشنا کرد. همچنین تاکید کرد:«قانون سرمایهگذاری در اقلیم کوردستان مشوقی قوی برای جذب سرمایهگذاران خارجی به اقلیم است.»
هوال صدیق، نقش مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در تشویق و پیشبرد بخش سرمایهگذاری در کابینه نهم دولت را ستود، و گفت که برای اجرای طرحهای راهبردی در کوردستان تلاش میشود، به طوریکه به دروازهای برای احیای اقتصادی عراق و خاورمیانه تبدیل شود.
در خصوص طرحهای استان دهوک هم اظهار داشت که در دوره کابینه نهم دولت ۱۵۲ طرح سرمایهگذاری در دهوک اجرا شدهاند که بیشتر آنها راهبردی هستند و تنها در سال ۲۰۲۵ برای اجرای ۴۵ طرح مجوز صادر شده است که هدف اصلی از اجرای آنها اشتغالزایی برای شهروندان منطقه بوده است.
او توضیح داد که به توصیه مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، اهمیت بسیاری به تامین امنیت غذایی داده شده و در راستای آن در دهوک یک منطقه ویژه به صنایع غذایی و اجرای طرحهای کشاورزی اختصاص یافته است.
ب.ن