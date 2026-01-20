1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی به طور رسمی به ایتالیا دعوت شد و قرار است امروز چهارشنبه ۲۱ ژانویه، با پاپ لئون چهاردهم، رهبر کلیسای کاتولیک‌های جهان در واتیکان دیدار کند.

در این سفر آنو جوهر، وزیر ارتباطات و حمل و نقل دولت اقلیم کوردستان، پرزیدنت بارزانی را همراهی می‌کند.

هدف از سفر پرزیدنت بارزانی به ایتالیا تقویت بیشتر روابط بین کوردستان و واتیکان است، چنانکه در گذشته هم بارها هیئت اقلیم کوردستان به طور رسمی دعوت شده‌اند. همچنین آغاز رابطه‌ای جدید با پاپ جدید و معرفی اقلیم کوردستان که مرکز صلح و همزیستی ادیان در خاورمیانه است، به نحوی که مسیحیان و مسلمانان و ایزدی‌ها و سایر ادیان در کنار هم به طور مسالمت‌آمیز در کوردستان زندگی می‌کنند، همچنین ایجاد مسیری جدید برای جلب حمایت بین‌المللی برای مردم کورد یکی دیگر از اهداف این سفر است.

پاپ فرانسیس، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مسیحی کاتولیک را نمایندگی می‌کند.

قرار است پرزیدنت بارزانی در این سفر دیدارهای سیاسی با مقامات بلندپایه ایتالیا انجام دهد و در آن روابط بین اقلیم کوردستان و ایتالیا مورد گفت‌وگو قرار گیرد. همچنین تحولات خاورمیانه و حملات گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ارتش عربی سوریه به کوردهای غرب کوردستان و نسل‌کشی و کشتار خواهران و برادران کورد و جلب حمایت از غرب کوردستان، از دیگر موضوع‌های دیدارها خواهد بود.

ب.ن