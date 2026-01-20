اخبار

مارک ساوایا: تنها راه برای برقراری ثبات در عراق پایان دادن به گروه‌های شبه‌نظامی است

مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق
مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق
عراق فساد در عراق عراق و آمریکا

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۲۱ ژانویه، مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق، در پیامی شدید‌الحن، اعلام کرد: مشکل اصلی عراق فساد است و گرو‌ه‌های شبه‌نظامی تنها عامل آن «بیماری» هستند.

ساوایا تاکید کرد: اگر قرار است وضع عراق بهبود یابد، باید در ابتدا و به طور قاطعانه با فساد رویارو شد.

فرستاده آمریکا نحوه عملکرد باندهای فساد را فاش کرد و گفت که پول‌های غیرقانونی فقط توسط مقامات بلندپایه رد و بدل نمی‌شود، بلکه اعضای خانواده، دوستان، نگهبانان و راننده‌های آنها هم در این کار دست دارند.

به گفته ساوایا این باندها تشکیل شده‌اند تا مقامات دست داشتن خود در فساد را پنهان کنند و همزمان روند را حفظ کنند.

ساوایا گفت: این باندها بیش از دو دهه است که فعالیت دارند و توانسته‌اند خود را از نظارت تمام مقررات و سازوکار‌های دقیق بین‌المللی پنهان کنند.

وی افزود: از این طریق، گروه‌های شبه‌نظامی حمایت شده توسط ایران، از نظر مالی تقویت شده و محافظت شده‌اند.

ساوایا در پیام خود معتقد است که ثبات عراق و بازگرداندن حاکمیت به آن فقط با قطع منابع مالی مفسدین ممکن است که شامل «حقوق‌های جعلی و وام‌های صوری» می‌شود، بدون انجام این کار، تمام تلاش‌های دیگر برای اصلاحات با شکست مواجه می‌شوند.

ب.ن

 
Kurdistan24 ,