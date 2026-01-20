26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۲۱ ژانویه، مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق، در پیامی شدید‌الحن، اعلام کرد: مشکل اصلی عراق فساد است و گرو‌ه‌های شبه‌نظامی تنها عامل آن «بیماری» هستند.

ساوایا تاکید کرد: اگر قرار است وضع عراق بهبود یابد، باید در ابتدا و به طور قاطعانه با فساد رویارو شد.

فرستاده آمریکا نحوه عملکرد باندهای فساد را فاش کرد و گفت که پول‌های غیرقانونی فقط توسط مقامات بلندپایه رد و بدل نمی‌شود، بلکه اعضای خانواده، دوستان، نگهبانان و راننده‌های آنها هم در این کار دست دارند.

به گفته ساوایا این باندها تشکیل شده‌اند تا مقامات دست داشتن خود در فساد را پنهان کنند و همزمان روند را حفظ کنند.

ساوایا گفت: این باندها بیش از دو دهه است که فعالیت دارند و توانسته‌اند خود را از نظارت تمام مقررات و سازوکار‌های دقیق بین‌المللی پنهان کنند.

وی افزود: از این طریق، گروه‌های شبه‌نظامی حمایت شده توسط ایران، از نظر مالی تقویت شده و محافظت شده‌اند.

ساوایا در پیام خود معتقد است که ثبات عراق و بازگرداندن حاکمیت به آن فقط با قطع منابع مالی مفسدین ممکن است که شامل «حقوق‌های جعلی و وام‌های صوری» می‌شود، بدون انجام این کار، تمام تلاش‌های دیگر برای اصلاحات با شکست مواجه می‌شوند.

ب.ن