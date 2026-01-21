فواد حسین: شکستن زندانهای سوریه و فرار زندانیان داعشی خطری جدی برای امنیت منطقه است
اربیل (کوردستان۲۴) – وزیر خارجه عراق، اعلام کرد که باید راهکار لازم برای در دست گرفتن کنترل زندانهایی که در سوریه، داعشیها در آنها نگهداری میشوند در پیش گرفته شود. او تاکید کرد که شکستن زندانها و فرار زندانیان، خطر جدی برای امنیت منطقه ایجاد میکند.
چهارشنبه ۲۱ ژانویه، فواد حسین، وزیر خارجه عراق با جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق دیدار کرد و در این دیدار بر حفظ روابط دولت عراق و آمریکا در زمینههای اقتصادی و سیاسی و امنیتی تاکید کردند.
در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده است که دو طرف بر تشکیل یک دولت فعال که قادر به تامین خواستههای شهروندان عراق باشد، تاکید کردند و تقویت ثبات سیاسی و حمایت از روند اصلاحات و توسعه را مورد گفتوگو قرار دادند.
وزارت امور خارجه، اعلام کرده است که در این دیدار آخرین پیشامدهای منطقه، به خصوص اوضاع سوریه مورد توجه قرار گرفته است و وزیر امور خارجه عراق بر حفاظت از زندانها و ممانعت از فرار زندانیان داعشی از زندانهایی که سالهاست توسط نیروهای سوریه دموکراتیک مدیریت میشوند، تاکید کرده است.
فواد حسین به کاردار سفارت آمریکا در عراق گفت که شکستن زندانها توسط شبهنظامیان وابسته به سوریه و فرار شماری از زندانیان داعشی، رویدادی بد و خطری جدی برای امنیت منطقه محسوب میشود.
ب.ن