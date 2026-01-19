مجموعه‌ای از نشست‌ها و پنل‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه در کوردستان در خانه‌ی کوردستان برگزار خواهند شد

3 ساعت پیش

هم‌زمان با برگزاری پنجاه‌وششمین مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، «خانه‌ی کوردستان» بار دیگر درهای خود را به روی شرکت‌کنندگان و مهمانان این مجمع جهانی می‌گشاید و برنامه‌ی راهبردی خود را برای روزهای برگزاری این نشست ارائه می‌دهد.

این مرکز که توسط نخست‌وزیر مسرور بارزانی افتتاح شده است، با هدف اصلی نمایش توانمندی‌های اقلیم کوردستان و گشودن دروازه‌هایی نوین برای سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های جهانی فعالیت می‌کند. برنامه‌ی امسال شامل مجموعه‌ای از نشست‌ها و پنل‌های تخصصی است که بر حوزه‌های گوناگون اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه در کوردستان تمرکز دارد.

جدول برنامه‌های «خانه‌ی کوردستان» در داووس ۲۰۲۶:

روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴ )

- ساعت ۱۸:۰۰: مراسم ویژه (تنها با دعوت‌نامه).

روز سه‌شنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴ )

پنل اول: ساعت ۱۱:۰۰ صبح

- عنوان: «بنیان‌گذاری اقلیم کوردستان: سرمایه‌گذاری داخلی؛ رشد، چالش‌ها و فرصت‌ها»

سخنرانان:

- جولین هارمان، مشاور (BOI).

- روژ پیشرو، مدیر امپایر ورلد.

- مصطفی باجگر، عضو هیئت‌مدیره‌ی گروه شرکت‌های جهان.

- مدیر پنل:

- میوان حسن، از هیئت سرمایه‌گذاری.

پنل دوم: ساعت ۱۴:۰۰

عنوان: «آینده‌ی هوش مصنوعی: ایده‌های خلاقانه، سرگرمی و آموزش جوانان»

سخنرانان:

- دانا وریا، بنیان‌گذار برایت وینتر استودیو.

- ماکس بورمان، نوآور خلاق و مدیر (KitBash3D).

- مدیر پنل:

- ملیسا ستایرس، مدیر اجرایی فندمنتال و مسئول رشد جهانی (MIA AI).

پنل سوم: ساعت ۱۷:۰۰

عنوان: «آموزش برای تأثیرگذاری: تطبیق تحصیلات و مهارت‌ها با نیاز بازار در کوردستان»

سخنرانان:

- دکتر هونر عیسی، عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی کوردستان و رئیس (KAAE).

- چپکه نجیب عثمان، مدیرکل (CESK).

- مدیر پنل:

- جورج کوئیلهو، شریک و عضو هیئت مؤسس آستانور ونچرز.

روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴ )

پنل چهارم: ساعت ۱۱:۰۰ صبح

عنوان: «کوردستان؛ دروازه‌ای باز برای صنعت: چشم‌اندازها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری»

سخنرانان:

- دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان.

- سعد کورک، مدیر اجرایی گروه شرکت‌های کورک.

- شوان محمد سلیمان، مدیر اجرایی گروه شرکت‌های گلیاوه.

- مدیر پنل:

- کانی ابراهیم، از هیئت سرمایه‌گذاری.

پنل پنجم: ساعت ۱۵:۰۰

عنوان: «تحول دیجیتال و نوآوری: نقشه‌ی راه آینده‌ی کوردستان»

سخنرانان:

- مارک مولر، مدیر اجرایی شرکت ادجتیک.

- الوین وانگ گریلین، کارشناس دیجیتال در (Stanford HAI).

- دکتر گریف یالاک، مدیر نوآوری دیجیتال و تحول ملی (سیسکو).

- مدیر پنل:

- کریستین لی، مشاور دیجیتال (Quantena.org).

روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴ )

- ساعت ۱۲:۰۰ ظهر: مراسم اختتامیه.

اهمیت حضور اقلیم کوردستان:

«خانه‌ی کوردستان» در داووس، سکویی برای گفت‌وگوهای سازنده و تبادل‌نظر درباره‌ی فرصت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، همراه با ارائه‌ی میهمان‌نوازی اصیل کوردستانی است. انتظار می‌رود امسال نیز دیدارهای راهبردی متعددی با رهبران، مقامات عالی‌رتبه‌ی کشورها و صاحبان کسب‌وکار و اقتصاددانان جهان در این مکان برگزار شود.

مجمع جهانی اقتصاد داووس که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های بین‌المللی برای بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی محسوب می‌گردد. حضور هیئت اقلیم کوردستان به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی، بر اهمیت جایگاه این اقلیم در سطح بین‌المللی تأکید دارد.