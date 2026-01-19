برنامهی «خانهی کوردستان» در مجمع جهانی اقتصاد داووس ۲۰۲۶ منتشر شد
مجموعهای از نشستها و پنلهای تخصصی در حوزههای گوناگون اقتصاد، سرمایهگذاری، فناوری و توسعه در کوردستان در خانهی کوردستان برگزار خواهند شد
همزمان با برگزاری پنجاهوششمین مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، «خانهی کوردستان» بار دیگر درهای خود را به روی شرکتکنندگان و مهمانان این مجمع جهانی میگشاید و برنامهی راهبردی خود را برای روزهای برگزاری این نشست ارائه میدهد.
این مرکز که توسط نخستوزیر مسرور بارزانی افتتاح شده است، با هدف اصلی نمایش توانمندیهای اقلیم کوردستان و گشودن دروازههایی نوین برای سرمایهگذاری و مشارکتهای جهانی فعالیت میکند. برنامهی امسال شامل مجموعهای از نشستها و پنلهای تخصصی است که بر حوزههای گوناگون اقتصاد، سرمایهگذاری، فناوری و توسعه در کوردستان تمرکز دارد.
جدول برنامههای «خانهی کوردستان» در داووس ۲۰۲۶:
روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴ )
- ساعت ۱۸:۰۰: مراسم ویژه (تنها با دعوتنامه).
روز سهشنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴ )
پنل اول: ساعت ۱۱:۰۰ صبح
- عنوان: «بنیانگذاری اقلیم کوردستان: سرمایهگذاری داخلی؛ رشد، چالشها و فرصتها»
سخنرانان:
- جولین هارمان، مشاور (BOI).
- روژ پیشرو، مدیر امپایر ورلد.
- مصطفی باجگر، عضو هیئتمدیرهی گروه شرکتهای جهان.
- مدیر پنل:
- میوان حسن، از هیئت سرمایهگذاری.
پنل دوم: ساعت ۱۴:۰۰
عنوان: «آیندهی هوش مصنوعی: ایدههای خلاقانه، سرگرمی و آموزش جوانان»
سخنرانان:
- دانا وریا، بنیانگذار برایت وینتر استودیو.
- ماکس بورمان، نوآور خلاق و مدیر (KitBash3D).
- مدیر پنل:
- ملیسا ستایرس، مدیر اجرایی فندمنتال و مسئول رشد جهانی (MIA AI).
پنل سوم: ساعت ۱۷:۰۰
عنوان: «آموزش برای تأثیرگذاری: تطبیق تحصیلات و مهارتها با نیاز بازار در کوردستان»
سخنرانان:
- دکتر هونر عیسی، عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی کوردستان و رئیس (KAAE).
- چپکه نجیب عثمان، مدیرکل (CESK).
- مدیر پنل:
- جورج کوئیلهو، شریک و عضو هیئت مؤسس آستانور ونچرز.
روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴ )
پنل چهارم: ساعت ۱۱:۰۰ صبح
عنوان: «کوردستان؛ دروازهای باز برای صنعت: چشماندازها و فرصتهای سرمایهگذاری»
سخنرانان:
- دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایهگذاری اقلیم کوردستان.
- سعد کورک، مدیر اجرایی گروه شرکتهای کورک.
- شوان محمد سلیمان، مدیر اجرایی گروه شرکتهای گلیاوه.
- مدیر پنل:
- کانی ابراهیم، از هیئت سرمایهگذاری.
پنل پنجم: ساعت ۱۵:۰۰
عنوان: «تحول دیجیتال و نوآوری: نقشهی راه آیندهی کوردستان»
سخنرانان:
- مارک مولر، مدیر اجرایی شرکت ادجتیک.
- الوین وانگ گریلین، کارشناس دیجیتال در (Stanford HAI).
- دکتر گریف یالاک، مدیر نوآوری دیجیتال و تحول ملی (سیسکو).
- مدیر پنل:
- کریستین لی، مشاور دیجیتال (Quantena.org).
روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴ )
- ساعت ۱۲:۰۰ ظهر: مراسم اختتامیه.
اهمیت حضور اقلیم کوردستان:
«خانهی کوردستان» در داووس، سکویی برای گفتوگوهای سازنده و تبادلنظر دربارهی فرصتها و چالشهای منطقهای و جهانی، همراه با ارائهی میهماننوازی اصیل کوردستانی است. انتظار میرود امسال نیز دیدارهای راهبردی متعددی با رهبران، مقامات عالیرتبهی کشورها و صاحبان کسبوکار و اقتصاددانان جهان در این مکان برگزار شود.
مجمع جهانی اقتصاد داووس که بهصورت سالانه برگزار میشود، یکی از مهمترین پلتفرمهای بینالمللی برای بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی محسوب میگردد. حضور هیئت اقلیم کوردستان به ریاست نخستوزیر مسرور بارزانی، بر اهمیت جایگاه این اقلیم در سطح بینالمللی تأکید دارد.