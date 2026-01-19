داووس 26 اقتصاد

برنامه‌ی «خانه‌ی کوردستان» در مجمع جهانی اقتصاد داووس ۲۰۲۶ منتشر شد

مجموعه‌ای از نشست‌ها و پنل‌های تخصصی در حوزه‌های گوناگون اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه در کوردستان در خانه‌ی کوردستان برگزار خواهند شد

کوردستان داووس٢٠٢٦ خانه‌ی کوردستان

هم‌زمان با برگزاری پنجاه‌وششمین مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس، «خانه‌ی کوردستان» بار دیگر درهای خود را به روی شرکت‌کنندگان و مهمانان این مجمع جهانی می‌گشاید و برنامه‌ی راهبردی خود را برای روزهای برگزاری این نشست ارائه می‌دهد.

این مرکز که توسط نخست‌وزیر مسرور بارزانی افتتاح شده است، با هدف اصلی نمایش توانمندی‌های اقلیم کوردستان و گشودن دروازه‌هایی نوین برای سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های جهانی فعالیت می‌کند. برنامه‌ی امسال شامل مجموعه‌ای از نشست‌ها و پنل‌های تخصصی است که بر حوزه‌های گوناگون اقتصاد، سرمایه‌گذاری، فناوری و توسعه در کوردستان تمرکز دارد.

 

جدول برنامه‌های «خانه‌ی کوردستان» در داووس ۲۰۲۶:

 

روز دوشنبه، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۹ دی ۱۴۰۴ )

-   ساعت ۱۸:۰۰: مراسم ویژه (تنها با دعوت‌نامه).

 

روز سه‌شنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴ )

پنل اول: ساعت ۱۱:۰۰ صبح

-   عنوان: «بنیان‌گذاری اقلیم کوردستان: سرمایه‌گذاری داخلی؛ رشد، چالش‌ها و فرصت‌ها»

سخنرانان:

    -   جولین هارمان، مشاور (BOI).

    -   روژ پیشرو، مدیر امپایر ورلد.

    -   مصطفی باجگر، عضو هیئت‌مدیره‌ی گروه شرکت‌های جهان.

-   مدیر پنل:

    -   میوان حسن، از هیئت سرمایه‌گذاری.

 

پنل دوم: ساعت ۱۴:۰۰

عنوان: «آینده‌ی هوش مصنوعی: ایده‌های خلاقانه، سرگرمی و آموزش جوانان»

   سخنرانان:

    -   دانا وریا، بنیان‌گذار برایت وینتر استودیو.

    -   ماکس بورمان، نوآور خلاق و مدیر (KitBash3D).

-   مدیر پنل:

    -   ملیسا ستایرس، مدیر اجرایی فندمنتال و مسئول رشد جهانی (MIA AI).

 

پنل سوم: ساعت ۱۷:۰۰

عنوان: «آموزش برای تأثیرگذاری: تطبیق تحصیلات و مهارت‌ها با نیاز بازار در کوردستان»

سخنرانان:

    -   دکتر هونر عیسی، عضو هیئت امنای دانشگاه آمریکایی کوردستان و رئیس (KAAE).

    -   چپکه نجیب عثمان، مدیرکل (CESK).

-   مدیر پنل:

    -   جورج کوئیلهو، شریک و عضو هیئت مؤسس آستانور ونچرز.

 

روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴ )

 

پنل چهارم: ساعت ۱۱:۰۰ صبح

عنوان: «کوردستان؛ دروازه‌ای باز برای صنعت: چشم‌اندازها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری»

سخنرانان:

    -   دکتر محمد شکری، رئیس هیئت سرمایه‌گذاری اقلیم کوردستان.

    -   سعد کورک، مدیر اجرایی گروه شرکت‌های کورک.

    -   شوان محمد سلیمان، مدیر اجرایی گروه شرکت‌های گلیاوه.

-   مدیر پنل:

    -   کانی ابراهیم، از هیئت سرمایه‌گذاری.

 

پنل پنجم: ساعت ۱۵:۰۰

عنوان: «تحول دیجیتال و نوآوری: نقشه‌ی راه آینده‌ی کوردستان»

سخنرانان:

    -   مارک مولر، مدیر اجرایی شرکت ادجتیک.

    -   الوین وانگ گریلین، کارشناس دیجیتال در (Stanford HAI).

    -   دکتر گریف یالاک، مدیر نوآوری دیجیتال و تحول ملی (سیسکو).

-   مدیر پنل:

    -   کریستین لی، مشاور دیجیتال (Quantena.org).

 

روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴ )

-   ساعت ۱۲:۰۰ ظهر: مراسم اختتامیه.

 

اهمیت حضور اقلیم کوردستان:

«خانه‌ی کوردستان» در داووس، سکویی برای گفت‌وگوهای سازنده و تبادل‌نظر درباره‌ی فرصت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، همراه با ارائه‌ی میهمان‌نوازی اصیل کوردستانی است. انتظار می‌رود امسال نیز دیدارهای راهبردی متعددی با رهبران، مقامات عالی‌رتبه‌ی کشورها و صاحبان کسب‌وکار و اقتصاددانان جهان در این مکان برگزار شود.

مجمع جهانی اقتصاد داووس که به‌صورت سالانه برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های بین‌المللی برای بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی محسوب می‌گردد. حضور هیئت اقلیم کوردستان به ریاست نخست‌وزیر مسرور بارزانی، بر اهمیت جایگاه این اقلیم در سطح بین‌المللی تأکید دارد.

 

 
