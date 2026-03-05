عراقچی حملهی پهپادی به اسرائیل را به فتنهانگیزی اسرائیل نامید
وزیر خارجهی ایران میگوید حملهی پهپادی به آذربایجان توطئهی اسرائیل است
وزیر امور خارجهی ایران در گفتوگوی تلفنی با همتای آذربایجانی خود، هرگونه حملهی موشکی یا پهپادی به جمهوری آذربایجان را رد کرد و آن را توطئهی اسرائیل دانست.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجهی ایران، در تماسی تلفنی با جیهون بایراموف، وزیر امور خارجهی جمهوری آذربایجان، تأکید کرد که کشورش هیچ اقدامی علیه خاک جمهوری آذربایجان انجام نداده است.
وزارت امور خارجهی ایران در بیانیهای که امروز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴) منتشر شد، اعلام کرد که عراقچی ضمن محکوم کردن حملهی صورتگرفته به نخجوان، به بایراموف گفته است: «هدف اسرائیل از این اقدامات، منحرف کردن افکار عمومی و آسیب زدن به روابط حسنهی میان ایران و همسایگانش است.»
این در حالی است که اصابت پهپاد به منطقهی نخجوان منجر به مجروح شدن چهار نفر شده و باکو هشدار داده است که این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.