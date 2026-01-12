کوردستان۲۴ جایزه جهانی گرفت
اربیل (کوردستان۲۴) – پوشش خبری موفقیتآمیز گزارشگر کوردستان۲۴، توجه فدراسیون فوتبال اسپانیا را به خود جلب کرد و جایزه ویژه آن فدراسیون را دریافت کرد.
شُکر محمد، گزارشگر کوردستان۲۴ به خاطر پوشش خبری موفقیتآمیز سوپر جام فوتبال اسپانیا، از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا مورد تقدیر قرار گرفت و جایزه ویژه دریافت کرد.
شُکر محمد، در شهر جده عربستان سعودی در کنار رسانههای جهانی، سوپر جام فوتبال اسپانیا را پوشش داد و به خاطر پوشش حرفهای آن، پس از پایان بازی سوپر جام فوتبال اسپانیا، از سوی فدراسیون فوتبال اسپانیا و وزارت ورزش عربستان سعودی مورد تقدیر قرار گرفت و جایزه دریافت کرد.
شُکر محمد، گزارشگر ورزشی کوردستان۲۴ در مسابقات قهرمانی جهان است و مجوز فیفا و یوفا برای پوشش خبری بازیهای قهرمانی را دارد. همچنین عضو تیم روزنامهنگاران مادرید است و از شورای لالیگا برای پوشش بازیهای قهرمانی موافقت گرفته است تا با همه ستارههای ورزش دیدار کند.
ب.ن