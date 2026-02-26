پرچم کوردستان در رقابتهای بینالمللی به اهتزاز در میآید
اقلیم کوردستان به عضویت رسمی در فدراسیون جهانی مینیفوتبال پذیرفته شد
ادارهی کل ورزش دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که این اقلیم به عضویت رسمی فدراسیون جهانی مینیفوتبال درآمده و از این پس با نام و پرچم رسمی خود در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد.
ادارهی کل ورزش دولت اقلیم کوردستان در بیانیهای تأیید کرد که عضویت کوردستان در فدراسیون بینالمللی مینیفوتبال (WMF) پذیرفته شده است. بر این اساس، تیمهای ورزشی اقلیم از این پس تحت عنوان «تیم ملی کوردستان» و با پرچم کوردستان در جامها و تورنمنتهای معتبر این رشته حضور خواهند یافت.
این دستاورد پس از آن حاصل شد که در سپتامبر سال گذشته مسابقات جام جهانی مینیفوتبال زنان با نظارت مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، و با حمایت رسانهای «کوردستان ۲۴» در شهر اربیل برگزار شد. فدراسیون جهانی پس از برگزاری موفقیتآمیز این رویداد، درخواست عضویت کوردستان را پذیرفت تا این تیم همانند سایر کشورهای جهان در رقابتها حاضر شود.
در تاریخ ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) سال گذشته، دیدار نهایی جام جهانی مینیفوتبال زنان با حضور نخستوزیر مسرور بارزانی در اربیل برگزار شد که طی آن تیم مصر در ضربات پنالتی برزیل را شکست داد. محمد دوسری، رئیس فدراسیون جهانی مینیفوتبال، در مراسم افتتاحیهی آن رقابتها تأکید کرده بود که امنیت و ثبات پایدار در اقلیم کوردستان، دلیل اصلی تصمیم این فدراسیون برای اعطای میزبانی به اربیل بوده است.