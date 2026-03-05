انهدام یک فروند پهپاد در آسمان شهر سوران

انهدام این پهپاد تنها خسارات مادی برجای گذاشته است

48 دقیقه پیش

یک پهپاد مهاجم پس از رهگیری در آسمان اداره‌ی مستقل سوران سرنگون شد؛ این حادثه تنها خسارات مادی جزئی به ساختمان‌های مسکونی مجاور وارد کرده است.

خبرنگار «کوردستان۲۴» در سوران گزارش داد که امروز پنج‌شنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، یک فروند پهپاد در حریم هوایی اداره‌ی مستقل وران شناسایی و منهدم شد. بقایای این پهپاد در محله‌ی «وستا رجب» سقوط کرده است.

نیروهای امنیتی با حضور در محل سقوط، از شهروندان درخواست کردند که جهت حفظ ایمنی خود از نزدیک شدن به قطعات باقی‌مانده‌ی پهپاد خودداری کنند. اگرچه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت، اما شدت انفجار باعث شکستن در و پنجره‌های یکی از منازل مسکونی در این محله شده است.

لازم به ذکر است که امروز هم‌زمان با این رویداد، چندین پهپاد دیگر نیز به سمت مناطق مختلف اقلیم کوردستان هدایت شده بودند که همگی پیش از رسیدن به هدف، توسط پدافند هوایی منهدم شدند.