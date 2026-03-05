نخست‌وزیر بریتانیا از اعزام ناوهای جنگی و تجهیزات راداری پیشرفته به خاورمیانه خبر داد

3 ساعت پیش

نخست‌وزیر بریتانیا با اشاره به حملات پهپادی ایران به ۱۰ کشور متحد، از اعزام ناوهای جنگی و تجهیزات راداری پیشرفته به خاورمیانه خبر داد.

امروز پنج‌شنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق به رهگیری و انهدام تعدادی از پهپادهای ایرانی شده‌اند. وی افزود بریتانیا برای حمایت از متحدان خود، چهار فروند هواپیمای نظامی دیگر به منطقه اعزام می‌کند.

استارمر در اظهارات خود تأکید کرد: «ما ناوهای جنگی خود را به خاورمیانه اعزام کرده و به ایالات متحده اجازه داده‌ایم از پایگاه‌های نظامی ما استفاده کند. ایران علاوه بر کشورهای متحد، به کشورهای بی‌طرف نیز حمله کرده است.»

نخست‌وزیر بریتانیا با اشاره به اینکه تاکنون به ۱۴۰ هزار شهروند بریتانیایی در منطقه کمک‌رسانی شده است، اولویت اصلی دولت خود را حفاظت از منافع بریتانیا و امنیت مردم عنوان کرد. استارمر در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره‌ی مدت‌زمان احتمالی این درگیری‌ها گفت: «هیچ‌کس نمی‌داند این جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.»