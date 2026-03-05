رجب طیب اردوغان حملات پهپادی به جمهوری خودمختار نخجوان را محکوم کرد

اردوغان حملات اخیر به خاک نخجوان را تهدیدی برای ثبات منطقه دانست

2 ساعت پیش

رئیس‌جمهور ترکیه در تماسی تلفنی با همتای آذربایجانی خود، ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور، حملات اخیر به خاک نخجوان را تهدیدی برای ثبات منطقه دانست.

امروز پنج‌شنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در گفت‌وگوی تلفنی با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، حملات پهپادی به منطقه‌ی نخجوان را به‌شدت محکوم کرد. در این رایزنی، طرفین آخرین وضعیت امنیتی در جمهوری خودمختار نخجوان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، ضمن محکومیت شدید این حملات، تأکید کرد که هدف قرار دادن کشورهای ثالث، خطر گسترش جنگ در منطقه را افزایش می‌دهد. در این بیانیه آمده است که ترکیه همچون گذشته، با تمام توان در کنار جمهوری آذربایجان خواهد ایستاد و خواستار توقف فوری این اقدامات تنش‌زا است.

دولت آذربایجان امروز پنج‌شنبه، ایران را به پرتاب دو فروند پهپاد به حریم هوایی خود متهم کرد؛ بر اساس گزارش‌های رسمی، این حملات منجر به زخمی شدن دو نفر شده است. به دنبال این رویداد، وزارت امور خارجه آذربایجان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از پهپادها در فرودگاهی در منطقه‌ی نخجوان و دیگری در نزدیکی یک مدرسه سقوط کرده است.