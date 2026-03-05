چهارمین حمله به کمپ «آزادی» در کویه بدون خسارت پایان یافت
حملهی پهپادی به کمپ آزادی در شهرستانی کویە (کویسنجق) خسارات جانی در پی نداشت
منابع امنیتی در اقلیم کوردستان اعلام کردند که حملهی پهپادی امروز به کمپ آزادی در شهرستان کویه، برای چهارمین بار طی هفتهی جاری تکرار شده، اما هیچگونه خسارت جانی بر جای نگذاشته است.
کمپ آزادی در شهرستان کویه از توابع استان اربیل، امروز پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴)، بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. یک منبع امنیتی در گفتوگو با خبرنگار «کوردستان۲۴» تأیید کرد که این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
بر اساس آمارهای موجود، از روز شنبه تاکنون، این چهارمین بار است که کمپ آزادی هدف حمله قرار میگیرد. در روزهای اخیر، گروههای موسوم به «مقاومت اسلامی در عراق» چندین حمله به مناطق مختلف اقلیم کوردستان انجام دادهاند. با این حال، سامانههای پدافند موشکی موفق به رهگیری و انهدام این پرتابهها شدهاند و تاکنون هیچ خسارت جانی ناشی از این حملات گزارش نشده است.