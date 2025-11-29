زیانهای هنگفت روزانهی ناشی از توقف تولید میدان گازی کورمور: بیش از ۷ میلیون دلار
دیدبان اکو عراق: حملهی موشکی به میدان گازی راهبردی کورمور، زیانهای مالی سنگینی را به دولت اقلیم کوردستان تحمیل کرد؛ تولید برق منطقه به شدت کاهش یافت
دیدبان اکو عراق اعلام کرد که در پی حمله موشکی به میدان گازی کورمور در منطقهی چمچمال، زیانی بالغ بر بیش از ۷.۴۱ میلیون دلار در روز تنها از محل تولید گاز به دولت اقلیم کوردستان وارد شده است. این حمله، که به یکی از تاسیسات حیاتی انرژی در اقلیم کوردستان صورت گرفت، پیامدهای اقتصادی و انرژی گستردهای را به دنبال داشته است.
میدان گازی کورمور که در استان سلیمانیه در اقلیم کوردستان واقع شده است، بزرگترین عملیات بالادستی گاز در بخش خصوصی عراق محسوب میشود. این میدان توسط کنسرسیوم «پرل پترولیوم» اداره میشود که شرکتهای دانا گاز و کرسنت پترولیوم (هر کدام ۳۵ درصد سهام) و شرکتهای اروپایی OMV، MOL و RWE (هر کدام ۱۰ درصد سهام) از سهامداران اصلی آن هستند. گاز تولیدی این میدان، سوخت نیروگاههای برق در اربیل، چمچمال و بازیان را تأمین میکند و ۷۰ تا ۷۵ درصد از برق اقلیم کوردستان را تولید میکند. پیش از حمله، ظرفیت تولید روزانهی این میدان به حدود ۵۳۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز طبیعی میرسید. همچنین، پروژههای توسعهای اخیر ظرفیت تولید این میدان را تا ۵۰ درصد افزایش داده بودند.
جزئیات حمله و توقف تولید حملهی موشکی به میدان گازی کورمور، ساعت ۱۱:۳۰ شب چهارشنبه به پنجشنبه گذشته (۵ به ۶ آذر ۱۴۰۴) رخ داد و طبق بیانیه شرکت دانا گاز، یک مخزن گاز مایع را هدف قرار داد و باعث آتشسوزی گسترده و توقف کامل انتقال گاز به نیروگاههای برق شد. این حادثه در منطقهی چمچمال واقع در استان سلیمانیه روی داد. نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی، این حمله را به شدت محکوم کرده و از دولت فدرال عراق خواستار شناسایی و مجازات عاملان شد. وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان نیز این حمله را نتیجهی مستقیم عدم اقدام جدی در برابر عاملان حملات گذشته توصیف کرد. فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز این حمله را "اقدامی تروریستی خطرناک" دانست که منافع مردم عراق را هدف قرار میدهد.
برآورد زیانهای مالی روزانهی دیدبان اکو عراق در بیانیهی روز شنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴) خود، ضمن تأکید بر زیان روزانه ۷.۴۱ میلیون دلاری ناشی از توقف تولید، جزئیات این خسارات را به شرح زیر اعلام کرد:
گاز طبیعی: این میدان پیش از حمله روزانه ۵۳۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی تولید میکرد. دیدبان اکو عراق ارزش هر یک میلیون فوت مکعب گاز طبیعی را حدود ۱۰ هزار دلار برآورد کرده است.
گاز مایع (LPG): میدان کورمور روزانه ۱,۵۸۰ تن گاز مایع (که به گاز خانگی معروف است) تولید میکند که قیمت هر تن آن ۵۰۰ دلار است.
میعانات گازی (Condensate): این میدان همچنین روزانه حدود ۲۲,۰۰۰ بشکه میعانات گازی تولید میکند که هر بشکه ۶۰ دلار قیمت دارد.
دیدبان اکو عراق همچنین خاطرنشان کرد که گاز طبیعی مایع (LNG)، که عمدتاً برای تولید برق استفاده میشود، هزینهی واردات و انتقال آن به عراق یا اقلیم کوردستان بسیار بالا است. توقف فعالیت میدان کورمور منجر به کاهش چشمگیر تولید برق اقلیم کوردستان تا ۱,۵۰۰ مگاوات شده است. این وضعیت، دولت اقلیم کوردستان را با چالش جدی در تامین انرژی مواجه کرده، بهویژه با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد از برق اقلیم پس از حمله قطع شد. این در حالی است که عراق در حال تلاش برای کاهش وابستگی خود به واردات گاز از کشورهای دیگر از جمله ایران است و به دنبال توسعه میادین داخلی و گزینههای جایگزین برای تامین گاز است.
منابع خبری در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴) گزارش دادند که پس از حمله موشکی چند شب پیش به میدان گازی کورمور، تولید و پمپاژ گاز در این میدان به صورت آزمایشی از سر گرفته شده است. مدیریت میدان کورمور نیز ابراز امیدواری کرده است که در روزهای آتی شاهد بازگشت کامل تولید باشند و جریان برق نیز به تدریج در حال بازگشت است.