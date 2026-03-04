خاموشی مطلق در سراسر عراق؛ علت قطع گستردهی برق در دست بررسی است
وزارت برق عراق از قطعی برق در شبکهی سراسری خبر داد
وزارت برق عراق از قطع کامل شبکهی سراسری برق در تمامی استانها به دلایل نامشخص خبر داد و اعلام کرد که تیمهای فنی در حال بررسی منشأ این حادثه هستند.
احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق امروز چهارشنبه، ۴ مارس ۲۰۲۶ (۱۳ اسفند ۱۴۰۴)، در گفتوگو با رسانهی «کوردستان۲۴» اعلام کرد که شبکهی برق سراسری در تمامی استانهای عراق بهطور کامل از مدار خارج شده است. وی تأکید کرد که هنوز علت دقیق این قطعی مشخص نیست و تحقیقات و بازبینیهای فنی برای شناسایی عامل اصلی ادامه دارد.
در همین حال، دیلان بارزان، خبرنگار «کوردستان۲۴» در بغداد، به نقل از برخی منابع محلی گزارش داد که احتمالاً یکی از ایستگاههای تولید برق در منطقهی «بیجی» هدف قرار گرفته است؛ با این حال، مقامات رسمی تا این لحظه این خبر را تأیید نکردهاند.
این حادثه در حالی رخ میدهد که ظرفیت فعلی تولید برق در عراق حدود ۱۸ هزار مگاوات است، اما پیشبینی میشود با پایان ماه جاری میلادی، میزان تقاضا به ۵۰ هزار مگاوات افزایش یابد. شایان ذکر است که عراق ۴۰ درصد گاز مورد نیاز نیروگاههای خود را از ایران وارد میکند. همچنین این قطعی گسترده در شرایطی به وقوع پیوسته که طی روزهای اخیر، پایگاههای گروههای مسلح در ۸ استان عراق هدف حملات مکرر قرار گرفتهاند.