سفیر ایران در سازمان ملل: بیش از ۱۳۰۰ غیرنظامی جان باختهاند
امیرسعید ایروانی میگوید واشینگتن و تلآویو با هدف قرار دادن عمدی زیرساختهای مدنی، ۱۳۳۲ نفر کشتند.
سعید ایروانی، نمایندهی ایران در سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که حملات آمریکا و اسرائیل منجر به کشته شدن حداقل ۱۳۳۲ غیرنظامی و زخمی شدن هزاران نفر دیگر شده است.
ایروانی تاکید کرد که نیروهای ایرانی تنها مراکز نظامی را هدف قرار دادهاند، اما طرف مقابل به طور عمدی به مناطق غیرنظامی حمله کرده است.
در مقابل، مقامات آمریکا و اسرائیل با رد این اتهامات، اعلام کردند که تمامی عملیاتهای آنها با دقت بالا و تنها علیه اهداف نظامی و در راستای دفاع مشروع انجام شده است. این درگیریها از ساعت ۹:۰۰ صبح ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده و همچنان ادامه دارد.