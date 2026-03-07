دفع حملات پهپادی به پایگاه «ویکتوریا» در فرودگاه بغداد

4 ساعت پیش

منابع امنیتی در بغداد از موفقیت سیستم‌های دفاع هوایی در انهدام پهپادها و موشک‌هایی خبر دادند که به قصد هدف قرار دادن پایگاه هوایی ویکتوریا پرتاب شده بودند.

بامداد شنبه، ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴)، منابع امنیتی عراق فاش کردند که دو پهپاد پیش از رسیدن به هدف در محوطه‌ی فرودگاه بین‌المللی بغداد سرنگون شده‌اند. همچنین گزارش شده است که در روز جمعه نیز این پایگاه هدف دو فروند موشک قرار گرفته بود که خسارت جانی به همراه نداشت. در حال حاضر نیروهای امنیتی با محاصره‌ی مناطق اطراف، عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی سکوهای پرتاب موشک آغاز کرده‌اند.