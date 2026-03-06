1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سعد کعبی، وزیر انرژی قطر اعلام کرد که در صورت تداوم جنگ جاری، در مدت دو تا سه هفته آینده قیمت یک بشکه نفت به ۱۵۰ دلار می‌رسد.

کعبی همچنین هشدار داده است که احتمالاً کشورهای حوزه خلیج به علت تداوم جنگ، صادرات انرژی را متوقف کنند و در پی آن بازار جهانی انرژی مختل شود.

او پیش‌بینی کرد که در اثر تنش در منطقه قیمت گاز به حدود ۴۰ دلار در هر میلیون BTU افزایش پیدا کند.

او در ادامه توضیح داد که اگر حتی جنگ فوراً متوقف شود بازگشت قطر به وضعیت عادیِ تأمین و صادرات انرژی، هفته‌ها و حتی ماه‌ها طول می‌کشد.

ب.ن