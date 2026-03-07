مسعود پزشکیان از حمله به کشورهای همسایە عذرخواهی کرد

رئیس‌جمهور ایران: اولویت ما صلح با همسایگان است؛ نباید بازیچه اسرائیل و آمریکا شد

2 ساعت پیش

مسعود پزشکیان در پیامی ویدئویی با پوزش از کشورهای همسایه بابت حوادث اخیر، بر راهبرد جدید مبنی بر توقف حملات به همسایگان، ضرورت وحدت ملی و آمادگی برای دفاع از تمامیت ارضی ایران تأکید کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز شنبه ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ (۵ آبان ۱۴۰۳) در پیامی ویدئویی خطاب به ملت ایران، به تشریح آخرین مواضع دولت در قبال تحولات منطقه‌ای، ضرورت انسجام داخلی و تغییر در رویکردهای نظامی نسبت به کشورهای همسایه پرداخت.

تأکید بر وحدت ملی و پایداری در برابر تهدیدات

پزشکیان در ابتدای سخنان خود با تسلیت جان‌باختن مقامات ارشد و فرماندهان نظامی، حملات به مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستان‌ها را نقض آشکار قوانین بین‌المللی برشمرد. وی با قدردانی از حضور همیشگی مردم در صحنه، اظهار داشت: «حضور آحاد ملت ایران با هر مذهب، رویکرد و نگاهی، برای دفاع از تمامیت خاک ایرانِ سربلند، دشمنان را ناامید خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور ایران با فراخواندن گروه‌های مختلف به کنار گذاردن اختلافات داخلی، تصریح کرد: «امروز باید تمامی دلخوری‌ها را کنار گذاشت و برای دفاع از آب و خاک سرزمین دست به دست هم داد. ما تا پای جان ایستاده‌ایم و خواب تسلیم بدون قید و شرط دشمنان هرگز تعبیر نخواهد شد.»

عذرخواهی از همسایگان و تبیین راهبرد جدید دفاعی

بخش مهمی از سخنان پزشکیان به مناسبات منطقه‌ای اختصاص داشت. وی با ابراز تأسف از حوادث پیش‌آمده، اظهار داشت: «لازم است از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتند، عذرخواهی کنم. پس از فقدان فرماندهان ما، نیروهای مسلح در شرایطی قرار گرفتند که بر اساس رویکرد "آتش به اختیار" اقدامات لازم را برای دفاع از عزت سرزمین انجام دادند.»

وی با تأکید بر اینکه ایران قصد تجاوز به هیچ کشوری را ندارد، از تصمیم جدید در سطوح عالی حاکمیتی خبر داد و گفت: «در جلسه‌ی شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد و به نیروهای مسلح نیز ابلاغ گردید که از این پس نباید به کشورهای همسایه حمله‌ای صورت بگیرد یا موشکی شلیک شود، مگر آنکه از سوی آن کشورها مورد حمله قرار گیریم. ما معتقدیم مسائل باید از طریق دیپلماسی حل‌وفصل شوند.»

هشدار نسبت به مداخلات بیگانه در منطقه

رئیس‌جمهور ایران در ادامه‌ی سخنان خود، کشورهای منطقه را برادران ایران خواند و نسبت به بازی خوردن در زمین قدرت‌های جهانی هشدار داد. وی افزود: «برخی گروه‌ها یا جناح‌ها در فکر بهره‌برداری از این وضعیت برای تعرض به خاک ایران هستند؛ پیام من به آن‌ها این است که بازیچه‌ی دست امپریالیسم، آمریکا و اسرائیل نشوند.»

پزشکیان تأکید کرد که کسب عزت در پناه همکاری با نیروهایی که به گفته‌ی او دست به نسل‌کشی می‌زنند، ممکن نیست و بهتر است اختلافات منطقه‌ای در داخل منطقه و میان همسایگان حل‌وفصل شود.

آمادگی دولت برای مواجهه با شرایط بحرانی

پزشکیان در پایان با اشاره به اینکه دولت و تمامی وزرا با تمام توان برای خدمت به مردم پای کار هستند، خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که در شرایط جنگی به سر می‌بریم و خود را برای هر وضعیتی آماده کرده‌ایم. تلاش ما این است که کمترین مشکلی برای معیشت و زندگی مردم ایجاد نشود.» وی ابراز امیدواری کرد که پیوند ملت ایران در این برهه‌ی حساس، درسی برای آیندگان و ضامنی برای حفظ عزت و تمامیت ارضی کشور باشد.