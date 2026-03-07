پالایشگاه رأس‌التنوره یکی از اهداف موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی بوده است

2 ساعت پیش

وزارت‌های دفاع عربستان سعودی و امارات از انهدام بیش از ۲۲ پهپاد و چندین موشک ایرانی خبر دادند که تاسیسات راهبردی انرژی و حریم هوایی این دو کشور را هدف قرار داده بودند.

در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای، سیستم‌های پدافند هوایی عربستان سعودی و امارات متحده‌ی عربی در عملیات‌های جداگانه موفق به دفع حملات گسترده‌ی پهپادی و موشکی شدند.

تلاش برای هدف قرار دادن شریان‌های انرژی عربستان

وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور تاکنون ۲۰ فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) را در منطقه‌ی بیابانی «ربع‌الخالی» پیش از رسیدن به مقصد انهدام کرده‌اند. این پهپادها میدان نفتی «شیبه» را هدف قرار داده بودند.

ترکی مالکی، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی، در تشریح جزئیات این حملات اظهار داشت که نیروهای دفاعی در آخرین مقابله‌ی خود، ۴ پهپاد را در مسیر میدان نفتی شیبه سرنگون کردند. وی افزود که پیش از این نیز در چندین نوبت، ۱۶ پهپاد دیگر (شامل یک حمله‌ی گسترده‌ی ۱۰ فروندی و یک حمله‌ی ۶ فروندی) در همین منطقه رهگیری و منهدم شده بودند.

میدان نفتی شیبه از واحدهای راهبردی عربستان سعودی محسوب می‌شود که در ۸۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مقر اصلی شرکت آرامکو در شهر ظهران واقع شده و ظرفیت تولید روزانه ۱ میلیون بشکه نفت خام را دارد.

حمله به پالایشگاه رأس تنوره

در اقدامی دیگر، پالایشگاه «رأس تنوره» در شرق عربستان سعودی نیز هدف حمله‌ی ۲ پهپاد قرار گرفت. وزارت دفاع این کشور تأکید کرد که هر دو پهپاد با موفقیت رهگیری شدند. اگرچه سقوط قطعات متلاشی‌شده‌ی پهپادها منجر به بروز آتش‌سوزی محدودی در محل شد، اما این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشت و حریق بلافاصله توسط تیم‌های عملیاتی مهار شد.

دفع تهدیدات موشکی و پهپادی در امارات

همزمان، وزارت دفاع امارات متحده‌ی عربی روز شنبه ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴)، از مقابله‌ی موفقیت‌آمیز سیستم‌های پدافندی خود با مجموعه‌ای از تهدیدات موشکی و پهپادی خبر داد.

این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای تأیید کرد که اهداف متخاصم شناسایی و طبق پروتکل‌های نظامی پیش از اصابت به مقصد منهدم شده‌اند. وزارت دفاع امارات تصریح کرد که صدای انفجارهای شنیده شده در مناطق مختلف این کشور، ناشی از انهدام موشک‌ها و پهپادهای مهاجم در آسمان بوده است.

نیروهای مسلح امارات بر افزایش سطح آمادگی و هماهنگی کامل با نهادهای ذی‌ربط جهت تضمین امنیت ملی و حفاظت از جان شهروندان و ساکنان این کشور تأکید کردند. این نهادها همچنان به پایش دقیق تحولات میدانی برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی علیه خاک و حریم هوایی خود ادامه می‌دهند.