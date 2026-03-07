دفع حملات پهپادی در اربیل و سقوط سه پهپاد در چومان
حملات پهپادی و موشکی گروههای مسلح به اقلیم کوردستان تاکنون بە تلفات جانی منجر نشده است
سامانههای پدافند هوایی در اربیل موفق به رهگیری و انهدام چندین پهپاد مهاجم پیش از رسیدن به هدف شدند؛ همزمان منابع امنیتی از سقوط سه فروند پهپاد دیگر در منطقهی چومان بدون تلفات جانی خبر دادند.
به گزارش سرویس خبری، بامداد امروز شنبه ۷ مارس ۲۰۲۶ (۱۶ اسفند ۱۴۰۴)، یک منبع مطلع در نهادهای امنیتی اربیل اعلام کرد که چند فروند هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) قصد نقض حریم هوایی اربیل را داشتند که با واکنش سریع و بهموقع سامانههای پدافندی، تمامی آنها پیش از اصابت به هدف سرنگون شدند.
بررسی فنی و آمادگی نیروهای امنیتی
تیمهای تخصصی و نیروهای امنیتی بلافاصله در محل سقوط قطعات پهپادهای منهدمشده حاضر شده و منطقه را تحت تدابیر امنیتی قرار دادند. در حال حاضر فرآیند بازرسی فنی برای تعیین نوع پهپادها و منشأ پرتاب آنها آغاز شده است. بر اساس گزارشهای اولیه، این حملات هیچگونه خسارت جانی برجای نگذاشته و تنها موجب شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در برخی محلههای اربیل شده است.
نهادهای امنیتی با تأکید بر کنترل کامل اوضاع، به شهروندان اطمینان دادند که تدابیر سختگیرانهای برای حفظ امنیت و سلامت ساکنان اربیل اتخاذ شده است.
سقوط پهپادها در شهرستان چومان
در رویدادی همزمان، منابع دفاع مدنی در شهرستان چومان گزارش دادند که سه فروند پهپاد در محدوده این شهرستان سقوط کردهاند. بر اساس این گزارش، یکی از این پهپادها در محوطهی ساختمان مدیریت مراقبتهای اجتماعی و دو فروند دیگر در نزدیکی مجتمعهای مسکونی «ورده» سقوط کردهاند. این حوادث نیز هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
تنشهای منطقهای و هدفگیری اقلیم کوردستان
از زمان آغاز درگیریهای نظامی میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، گروههای مسلح غیرقانونی در عراق بارها با استفاده از پهپادهای انتحاری تلاش کردهاند اهدافی را در مناطق کوردستانی هدف قرار دهند.
این موج جدید حملات در حالی تشدید شده است که در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملاتی علیه مواضعی در ایران صورت گرفت. در واکنش به این تحولات، علاوه بر حملات موشکی به اسرائیل، پایگاههای ایالات متحده در کشورهای منطقه نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفتهاند. با این حال، اکثر حملات انجام شده علیه دولت اقلیم کوردستان توسط سامانههای پدافندی رهگیری و خنثی شدهاند و تاکنون خسارات جانی در پی نداشتهاند.