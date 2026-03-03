ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از سوی ایران
ایران صادرات تمامی فرآوردههای خوراکی و کشاورزی به خارج از این کشور را ممنوع کرد
دولت ایران در پی آغاز درگیریهای نظامی و بحران شدید اقتصادی، صادرات تمامی فرآوردههای خوراکی و کشاورزی به خارج از این کشور را ممنوع کرد.
طبق تصمیم جدید دولت ایران که از امروز سهشنبه، ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) اجرایی شده است، صادرات کلیهی محصولات غذایی و کشاورزی تا اطلاع ثانوی متوقف شد. هدف از این اقدام، اولویتبخشی به تأمین نیازهای اساسی شهروندان در بازارهای داخلی عنوان شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که از روز شنبه، ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، درگیریهای نظامی میان آمریکا، اسرائیل و ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ایران در حال حاضر با بحران عمیق اقتصادی، نرخ تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی روبهروست.