سفر پرزیدنت بارزانی به استان شرناخ برای چهارمین سمپوزیوم ملای جزیری و بازدید از اماکن تاریخی؛ تأکید بر همبستگی کوردستانی و حمایت از راهبرد صلح

3 ساعت پیش

پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، در سفری مهم به استان شرناخ و شهر جزیره‌ی بوتان در ترکیه، در چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی ملای جزیری شرکت کرد و از چندین مکان تاریخی و مذهبی بازدید به عمل آورد.

این سفر که با استقبال بی‌نظیر مردمی و مقامات همراه بود، به عنوان گامی راهبردی و تشویقی برای روند صلح در ترکیه توصیف شد.



استقبال رسمی و مردمی بی‌سابقه

پرزیدنت بارزانی در بدو ورود به استان شرناخ، مورد استقبال گرم منیر کارال اوغلو، معاون وزیر امور داخلی ترکیه، بی‌رول اکیجی، استاندار شرناخ، و محمد یارکا، شهردار شرناخ، قرار گرفت. جمعیت کثیری از مردم منطقه نیز با شور و هیجانی وصف‌ناپذیر از ایشان استقبال کردند. امید خوشناو، استاندار اربیل، که پرزیدنت بارزانی را در این سفر همراهی می‌کرد، به کوردستان۲۴ گفت که این استقبال گسترده مردمی در جزیره، گواه محبت عمیق کوردهای شمال برای پرزیدنت بارزانی است که او را رهبر خود می‌دانند و این روز را برای خود و شهرشان همچون جشن تلقی کرده‌اند.



سمپوزیوم ملای جزیری و میراث فرهنگی

چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی ملای جزیری که از روز جمعه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴) در سالن کنفرانس هتل دیدمان جزیره آغاز شده بود، با حضور شماری قابل توجه از دانشمندان، پژوهشگران، دانشگاهیان و مقامات سیاسی و اداری برگزار شد. این سمپوزیوم به بررسی زندگی، آثار ادبی و تأثیر فکری ملا احمد جزیری، شاعر و عارف بزرگ کورد می‌پردازد که در فاصله‌ی سال‌های ۱۵۷۰ تا ۱۶۴۰ میلادی (حدود ۹۴۹ تا ۱۰۱۹ هجری شمسی) زندگی می‌کرده است. پرزیدنت بارزانی در سخنرانی خود، ملای جزیری را "ستاره‌ای درخشان که هرگز غروب نمی‌کند" و "رهبر کاروان عشاق راه حق" توصیف کرد.



بازدید از اماکن تاریخی و مذهبی

در چارچوب این سفر، پرزیدنت بارزانی از چندین مکان مقدس و تاریخی در شهر جزیره‌ی بوتان بازدید کرد. این بازدیدها شامل مدرسه‌ی تاریخی سور، که در دوران خود یکی از مراکز علمی بسیار مهم و محل پرورش ملای جزیری بود، مزار ملای جزیری، مزار حضرت نوح (علیه‌السلام)، مزار مم و زین و همچنین آرامگاه شرف‌الدین الچی، سیاستمدار شناخته‌شده‌ی کوردستان ترکیه می‌شد. پرزیدنت بارزانی در این بازدید، جزیره‌ی بوتان را مکانی توصیف کرد که تاریخ در آن ساخته شده و کشتی نوح در آن به خشکی نشسته است.



جزیره‌ی بوتان؛ گهواره‌ی تمدن و مهد صلح

جزیره‌ی بوتان، شهری در استان شرناخ ترکیه، از نظر تاریخی و فرهنگی از اهمیت بالایی برای کوردهای منطقه برخوردار است. این شهر در گذشته با نام جزیره‌ی ابن عمر شناخته می‌شد و در قرن نهم میلادی تأسیس گشت. این منطقه مرکز امارت کوردستانی بوتان بود که از قرن چهاردهم تا سال ۱۸۴۷ میلادی به عنوان یک ایالت خودمختار اما تابع امپراتوری عثمانی پابرجا بود. محمد یارکا، شهردار شرناخ، در سخنرانی خود به تاریخ مشترک منطقه به عنوان مرکز تمدن و خانه‌ی انبیا اشاره کرد و گفت که کوردهای و ترک‌ها هزاران سال در دامنه‌ی کوه جودی در کنار هم زندگی کرده‌اند.



حمایت از روند صلح و چشم‌انداز آینده

علی تتر، استاندار دهوک، سفر پرزیدنت بارزانی به جزیره‌ی بوتان را روزی تاریخی برای ملت کورد در شمال توصیف کرد و آن را حاوی پیام مهم فرهنگی و ملی دانست. وی افزود که این بازدید در زمانی صورت می‌گیرد که روند صلح در ترکیه در جریان است و حضور پرزیدنت بارزانی در این مقطع زمانی، به پشتیبان و تشویق‌کننده‌ی قدرتمندی برای موفقیت این روند و برقراری صلح تبدیل خواهد شد. پرزیدنت بارزانی خود نیز در سخنرانی‌اش تأکید کرد که گشودن در صلح توسط دولت ترکیه، "بهترین در و بهترین انتخاب" است و اظهار داشت: "ما با تمام توان از این روند صلح حمایت می‌کنیم و آماده‌ایم هر کمکی از دستمان برآید، انجام دهیم."

نماینده‌ی پارلمان از حزب DEM و سخنگوی این حزب در استان شرناخ، عایشه گول، نیز اظهار امیدواری کرد که سفر پرزیدنت بارزانی موجب تقویت وفاق داخلی و پیشبرد راه‌حلی دموکراتیک برای مسئله‌ی کورد و تحکیم پایه‌های صلح شود. بایرام بوزیل، رئیس کل حزب سوسیالیست کوردستان، نیز نقش دولت اقلیم کوردستان در روند صلح در ترکیه را محوری دانست. این سفر تاریخی پرزیدنت بارزانی به جزیره‌ی بوتان، نه تنها ادای احترامی به میراث فرهنگی و معنوی ملای جزیری بود، بلکه با تأکید بر همبستگی و نقش راهبردی منطقه، افق‌های جدیدی برای صلح و ثبات در ترکیه و کل منطقه گشود.