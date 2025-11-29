پرزیدنت مسعود بارزانی روز شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، در سفری مهم به استان شرناخ و شهر جزیرهی بوتان در ترکیه، در چهارمین سمپوزیوم بینالمللی ملای جزیری شرکت کرد و از چندین مکان تاریخی و مذهبی بازدید به عمل آورد.
این سفر که با استقبال بینظیر مردمی و مقامات همراه بود، به عنوان گامی راهبردی و تشویقی برای روند صلح در ترکیه توصیف شد.
استقبال رسمی و مردمی بیسابقه پرزیدنت بارزانی در بدو ورود به استان شرناخ، مورد استقبال گرم منیر کارال اوغلو، معاون وزیر امور داخلی ترکیه، بیرول اکیجی، استاندار شرناخ، و محمد یارکا، شهردار شرناخ، قرار گرفت. جمعیت کثیری از مردم منطقه نیز با شور و هیجانی وصفناپذیر از ایشان استقبال کردند. امید خوشناو، استاندار اربیل، که پرزیدنت بارزانی را در این سفر همراهی میکرد، به کوردستان۲۴ گفت که این استقبال گسترده مردمی در جزیره، گواه محبت عمیق کوردهای شمال برای پرزیدنت بارزانی است که او را رهبر خود میدانند و این روز را برای خود و شهرشان همچون جشن تلقی کردهاند.
سمپوزیوم ملای جزیری و میراث فرهنگی چهارمین سمپوزیوم بینالمللی ملای جزیری که از روز جمعه ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴) در سالن کنفرانس هتل دیدمان جزیره آغاز شده بود، با حضور شماری قابل توجه از دانشمندان، پژوهشگران، دانشگاهیان و مقامات سیاسی و اداری برگزار شد. این سمپوزیوم به بررسی زندگی، آثار ادبی و تأثیر فکری ملا احمد جزیری، شاعر و عارف بزرگ کورد میپردازد که در فاصلهی سالهای ۱۵۷۰ تا ۱۶۴۰ میلادی (حدود ۹۴۹ تا ۱۰۱۹ هجری شمسی) زندگی میکرده است. پرزیدنت بارزانی در سخنرانی خود، ملای جزیری را "ستارهای درخشان که هرگز غروب نمیکند" و "رهبر کاروان عشاق راه حق" توصیف کرد.