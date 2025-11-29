معاون وزیر کشور ترکیه: ملای جزیری، پرزیدنت بارزانی و همه ما را در شرناخ گرد هم آورد

چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی ملا‌ی جزیری در جزیره‌ی بوتان با حضور مقامات عالی‌رتبه

3 ساعت پیش

چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی ملای جزیری روز شنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، در جزیره‌ی بوتان واقع در استان شرناخ ترکیه برگزار شد. در این رویداد فرهنگی مهم، منیر قارالی‌اوغلو، معاون وزیر کشور ترکیه، سخنرانی کرد و بر اهمیت وحدت و برادری تأکید نمود.

این سمپوزیوم که از روز جمعه، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴) آغاز شده و به مدت دو روز ادامه دارد، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی اعتبار ویژه‌ای یافته است.

نقش ملا‌ی جزیری در تاریخ و فرهنگ منطقه

قارالی‌اوغلو در سخنرانی خود اظهار داشت: "ملا‌ی جزیری که در طول تاریخ زندگی ما را روشن کرده است، امروز همه‌ی ما را در این سمپوزیوم گرد هم آورده و باعث شده است تا پرزیدنت بارزانی نیز اینجا حضور داشته باشند." او افزود: "افتخار می‌کنیم که امروز در این گردهمایی علم و معرفت در کنار شما هستیم. در این سمپوزیوم که میهمانانی از نقاط مختلف حضور دارند، پیام صلح و حکمت ملا‌ی جزیری را بررسی می‌کنیم."

معاون وزیر کشور ترکیه به تاریخ راهبردی منطقه نیز اشاره کرد و گفت: "امروز درباره‌ی گنجینه‌ای تاریخی صحبت می‌کنیم؛ ما در مکانی هستیم که یادآور حضرت نوح (ع) است، پیامبری که با قوم خود در کوه جودی لنگر انداخت و از آنجا زندگی و بشریت دوباره آغاز شد." او خاطرنشان کرد: "این خاک تنها با کوه‌ها و رودخانه‌هایش شناخته نمی‌شود، بلکه به دلیل علمای خود مکانی بی‌نظیر است. از دیاربکر و ماردین و مناطق دیگر، مشعل علم و عرفان را برافروخته‌اند که بی‌تردید ملای جزیری یکی از قوی‌ترین حلقه‌های این زنجیره است."

ملا‌ی جزیری؛ شاعر و عارف برجسته‌ی کورد

ملا‌ی جزیری، با نام کامل شیخ احمد جزیری و ملقب به "نیشانی"، حدود سال ۱۵۷۰ میلادی (حدود ۹۷۹ شمسی) در جزیره‌ی بوتان در کوردستان عثمانی متولد شد و در حدود سال ۱۶۴۰ میلادی (۱۰۵۰ هجری قمری) در همان شهر درگذشت. او یکی از برجسته‌ترین شاعران کلاسیک کورد و بنیان‌گذار مکتب شعر کورمانجی شمال است. دیوان ملا‌ی جزیری که مهمترین اثر اوست، از نظر فصاحت و بلاغت در رتبه‌ی دیوان حافظ شیرازی قرار دارد و مورد توجه شرق‌شناسان روسی و آلمانی نیز واقع شده است.