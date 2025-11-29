شهردار شرناخ: حضور پرزیدنت بارزانی نماد برادری است

تأکید بر اهمیت همزیستی و نقش رهبران در تقویت روابط بین کورد و ترک

در جریان برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین‌المللی ملای جزیری بوتان در روز شنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، محمد یرکا، شهردار شرناخ، بر اهمیت همزیستی و برادری بین کورد و ترک تأکید کرد و حضور پرزیدنت بارزانی را گامی عملی در جهت تقویت این برادری دانست.

محمد یرکا در ابتدای سخنرانی خود به پرزیدنت بارزانی و هیئت همراهش خوش‌آمد گفت و موفقیت انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) را به ایشان تبریک گفت و اظهار داشت: "پیروزی انتخابات ۱۱ نوامبر پارلمان عراق یک موفقیت جدید بود که ما از آن خرسندیم و به شما تبریک می‌گوییم."

شهردار شرناخ حضور پرزیدنت بارزانی در این سمپوزیوم را بسیار باارزش خواند و گفت: "پرزیدنت بارزانی، حضور جنابعالی تنها یک مشارکت پروتکلی و تشریفاتی نیست، بلکه برای تقویت روابط ماست و این نماد برادری است." او همچنین اشاره کرد که در سفر قبلی خود به نزد پرزیدنت بارزانی، احساس کرده‌اند که ایشان علاقه فراوانی به ملای جزیری به عنوان میراثی مشترک دارند.

در بخش دیگری از سخنانش، یرکا به تاریخ مشترک منطقه به عنوان مهد تمدن و محل پیامبران اشاره کرد و گفت: "هزاران سال است که کورد و ترک در این خاک، در کنار کوه جودی، با هم زندگی می‌کنند. ما تنها به عنوان یادگار گذشته از این برادری صحبت نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم آن را به عنوان یک قدرت و نقشه راه برای آینده توسعه دهیم."

شهردار شرناخ درباره وضعیت سیاسی و تلاش‌های صلح، به پیام‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان اشاره کرد و گفت: "سخنان رئیس جمهور رجب طیب اردوغان یک نقشه راه برای ماست؛ این خاک متعلق به برادری و همزیستی است." وی همچنین از پرزیدنت بارزانی خواست که از یکپارچگی و تقویت برادری میان کورد و ترک حمایت کند، چرا که می‌دانند ایشان نسبت به این موضوع چقدر حساس هستند.