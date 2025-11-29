هم‌زمان با حضور پرزیدنت بارزانی در سیمپوزیوم ملای جزیری در جزیره‌ی بوتان و استقبال بی‌نظیر از وی، این هنرمند برجسته کورد، پرزیدنت بارزانی را نماد صلح و ملت کورد خواند و بر جایگاه راهبردی او در پیشبرد صلح تأکید کرد

شوان پرور، هنرمند نامدار کورد، اعلام کرد که موفقیت روند صلح در ترکیه نیازمند نقش‌آفرینی و مشارکت فعال پرزیدنت بارزانی است. وی پرزیدنت بارزانی را شخصیتی صلح‌جو و دلسوز دانست و او را نماد صلح و آزادی در هر چهار بخش کوردستان معرفی کرد.

به گفته‌ی شوان پرور، پرزیدنت بارزانی به نماد ملت کورد تبدیل شده است که فراتر از هرگونه دیدگاه سیاسی قرار دارد. این هنرمند همچنین تأکید کرد که ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان، پرزیدنت بارزانی را دوست دارند و به مبارزات چندین ساله‌ی او احترام می‌گذارند. پرزیدنت بارزانی بارها اظهار داشته است که تا زمانی که زنده است اجازه نخواهد داد درگیری داخلی میان کوردها رخ دهد و صلح باید میان آن‌ها برقرار باشد.



سفر پرزیدنت بارزانی به جزیره‌ی بوتان و استقبال گرم

پرزیدنت بارزانی روز شنبه، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، برای شرکت در چهارمین سیمپوزیوم ملای جزیری به استان شرناخ و شهر جزیره‌ی بوتان در شمال کوردستان ( کوردستان ترکیه) سفر کرد. این سیمپوزیوم که از جمعه، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴) آغاز شده و دو روز به طول انجامید، با حضور تعداد چشمگیری از دانشمندان، پژوهشگران، دانشگاهیان و مقامات سیاسی و اداری برگزار شد.

پرزیدنت بارزانی در بدو ورود به این شهر، با استقبالی بی‌نظیر از سوی مقامات ترکیه، از جمله منیر قارالی‌اوغلو، معاون وزیر امور داخلی ترکیه، بی‌رول اکیجی، استاندار شرناخ، و محمد یرکا، شهردار شرناخ، و همچنین جمعیت کثیری از مردم محلی روبه‌رو شد. تصاویر بزرگ پرزیدنت بارزانی با پیام‌های خوش‌آمدگویی در نقاط مختلف شرناخ نصب شده بود که نشان از محبت عمیق مردم کورد شمال به رهبر خود داشت. شهردار شرناخ و رئیس دانشگاه شرناخ نیز از حضور پرزیدنت بارزانی ابراز خرسندی و افتخار کردند و آن را موجب افزایش اعتبار این گردهمایی بین‌المللی دانستند.



