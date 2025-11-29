آلمان، درخواست پناهندگی نزدیک به یک میلیون نفر را رد کرد؛ افزایش اخراج پناهجویان در سال ۲۰۲۵

اخراج ۱۹۵۳۸ پناهجو در ده ماه نخست سال جاری؛ افغان‌ها، ترک‌ها و کوزوویی‌ها در صدر ردشدگان

4 ساعت پیش

بر اساس آمارهای جدید دولت آلمان، این کشور در سال جاری میلادی (۲۰۲۵) با رد درخواست پناهندگی نزدیک به یک میلیون نفر، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در پیش گرفته است.

ثبت مرکزی اتباع خارجی اعلام کرد که تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ آبان ۱۴۰۴)، درخواست پناهندگی بیش از ۹۳۴ هزار نفر رد شده که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) که حدود ۸۹۷ هزار نفر بود، افزایش چشمگیری داشته است.

جزئیات ملیت‌های رد شده و روند اخراج

افغانستانی‌ها با ۱۵۳ هزار و ۵۵۰ نفر، ترک‌ها با ۹۳ هزار و ۷۶۲ نفر، و شهروندان کوزوو با ۶۸ هزار و ۲۱۶ نفر، بیشترین تعداد ردشدگان را تشکیل می‌دهند. این آمارها در حالی منتشر می‌شود که طبق گزارش‌ها، در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، تقریباً ۱۲۵۰۰ درخواست پناهندگی در مرزهای آلمان رد شده است. در مجموع، تعداد درخواست‌های پناهندگی در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ با کاهش ۴۹.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۷۲۸۱۸ مورد رسیده است. همچنین، درخواست‌های اولیه از افغانستان و ترکیه به ترتیب ۴۳ و ۵۹ درصد کاهش داشته‌اند.

دانیال تیم، استاد دانشگاه کنستانتس و رئیس مشترک مرکز تحقیقات حقوق اتباع خارجی و پناهندگان، به روزنامه بیلد گفته است: "اکثر کسانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، به ترک داوطلبانه آلمان پایبند نبوده‌اند، به جز اقلیت کوچکی که پس از رد درخواست‌هایشان به وطن خود بازگشته‌اند." وزارت امور داخلی آلمان نیز اعلام کرده است که از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴)، ۱۹ هزار و ۵۳۸ نفر از آلمان اخراج شده‌اند که این رقم ۱۸ درصد بیشتر از سال گذشته است.

قوانین جدید و برنامه‌های آتی دولت آلمان

الکساندر دوبرینت، وزیر کشور فدرال آلمان، بر تداوم این روند تأکید کرده و آماده‌سازی‌ها برای اخراج پناهجویان به سوریه و افغانستان در جریان است. مارکوس زودر، رهبر حزب سوسیال مسیحی نیز خواستار تسریع اخراج مهاجران بدون مجوز اقامت شده و هدف سال آینده را "حمله اخراجی" اعلام کرده است. بیشتر اخراج‌ها تا سپتامبر ۲۰۲۵ به ترکیه و گرجستان انجام شده، و تقریباً یک پنجم اخراج‌شدگان کودک یا نوجوان بوده‌اند. قوانین جدید مهاجرت آلمان در سال ۲۰۲۵، با هدف جذب نیروی کار ماهر، شامل تسهیل تابعیت و پذیرش تابعیت دوگانه می‌شود، اما هم‌زمان سیاست‌های مرزی سختگیرانه‌تری را برای پناهجویان در نظر گرفته است.