تأکید سفیر جدید آمریکا در لبنان: اسرائیل برای دفاع از خود نیازی به اجازه ندارد

میشل عیسی در مصاحبه با روزنامه‌ی «هاآرتص»، ضمن حمایت از حق اسرائیل برای اقدامات دفاعی، بر ضرورت خلع سلاح گروه‌های مسلح در لبنان و اجرای کامل توافق آتش‌بس تأکید کرد

1 ساعت پیش

میشل عیسی، سفیر جدید آمریکا در لبنان، روز شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴) در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی اسرائیلی «هاآرتص» اعلام کرد که دولت آمریکا به طور مداوم در تماس با مقامات لبنانی است تا موضوع خلع سلاح حزب‌الله را نهایی کند. وی افزود که فشارهای واشنگتن بر بیروت به سمت اتخاذ یک تصمیم تاریخی برای لبنان پیش می‌رود و بنابراین، دولت لبنان باید با این شرایط خردمندانه برخورد کند.

عیسی که در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) استوارنامه‌ی خود را تسلیم کرده و رسماً سفیر آمریکا در لبنان شده است، یک لبنانی‌تبار با سابقه‌ی برجسته در بانکداری و مدیریت بحران است. او به عنوان فردی شناخته می‌شود که به شدت با احزابی که از جنگ با اسرائیل حمایت می‌کنند، مخالف است و علناً خواستار خلع سلاح فوری گروه‌های مقاومت شده است.

سفیر عیسی تصریح کرد که اسرائیل برای حفاظت از شهروندان و دفاع از خود نیازی به کسب اجازه از آمریکا ندارد و می‌تواند هر اقدامی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ کند. او خلع سلاح حزب‌الله و سایر گروه‌های مسلح در لبنان را گامی حیاتی برای برقراری صلح پایدار در منطقه و تضمین تداوم روند صلح در خاورمیانه توصیف کرد.

اظهارات عیسی در حالی مطرح می‌شود که توافق آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ (۷ آذر ۱۴۰۳) با میانجیگری آمریکا و فرانسه به اجرا درآمد، به طور مداوم نقض شده است. این توافق که در ابتدا یک آتش‌بس ۶۰ روزه بود، با هدف توقف درگیری‌های یک‌ساله میان اسرائیل و حزب‌الله آغاز شد.

با این حال، لبنان به طور مستمر اسرائیل را به نقض این توافق متهم می‌کند و اشاره دارد که ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود را در پنج منطقه مختلف در خاک لبنان ادامه داده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (یونیفل) گزارش داده‌اند که از زمان آغاز آتش‌بس، بیش از ۱۰ هزار مورد نقض هوایی و زمینی توسط اسرائیل ثبت شده است. طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان، در طول یک سال گذشته، دست‌کم ۳۳۱ نفر کشته و ۹۴۵ نفر زخمی شده‌اند. اسرائیل نیز گروه‌های مسلح وابسته به ایران را تهدیدی مستمر برای امنیت خود می‌داند و اعلام کرده تا زمانی که این گروه‌ها خلع سلاح نشوند، فعالیت‌های نظامی‌اش در منطقه ادامه خواهد یافت. این وضعیت نگرانی‌ها را از وقوع یک درگیری بزرگ‌تر میان اسرائیل و لبنان افزایش داده است.

میشل عیسی تأکید کرد که آمریکا بر اجرای کامل توافق آتش‌بس پافشاری می‌کند، زیرا این امر برای بازگرداندن حاکمیت دولت و تضمین آینده لبنان بسیار حیاتی است.