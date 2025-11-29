محکومیت شدید حمله به میدان گازی کورمور: اساقفه مسیحی آن را «تجاوز به زندگی مردم» خواندند
پس از یازدهمین حمله به میدان گازی راهبردی کورمور که منجر به قطع گستردهی برق در اقلیم کوردستان شد، رهبران کلیسایی و مقامات دولتی عراق و اقلیم، عاملان را به شدت محکوم و خواستار حفاظت از زیرساختهای حیاتی شدند
در شامگاه چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۵ آذر ۱۴۰۴)، میدان گازی کورمور واقع در منطقهی چمچمال استان سلیمانیه، هدف حملهای قرار گرفت که منجر به آتشسوزی و توقف تولید گاز شد. این حمله که بنا بر گزارشها با یک موشک گراد ۱۲۲ میلیمتری و یک پهپاد انجام شد، به یکی از مخازن اصلی ذخیرهسازی مایعات در این تأسیسات اصابت کرد. این حادثه یازدهمین حمله به این میدان در سالهای اخیر به شمار میرود. اگرچه تلفات جانی گزارش نشده است، اما این حمله پیامدهای ویرانگری برای شبکهی برق اقلیم کوردستان و مناطق اطراف آن در پی داشت.
پیامدهای گسترده و قطع برق سراسری
پس از این حمله، تولید برق در اقلیم کوردستان از ۴۰۰۰ مگاوات به حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات کاهش یافت که به معنای افت ۸۰ درصدی در تأمین انرژی است. این امر به قطع گستردهی برق در شهرهای اربیل، سلیمانیه، کرکوک، نینوا و صلاحالدین منجر شد و تأثیر منفی شدیدی بر زندگی روزمرهی شهروندان، به ویژه در این فصل سرد سال گذاشت. فرآیند تحصیل، خدمات بیمارستانی و سایر مؤسسات خدماتی با اختلالات جدی مواجه شدند. مسئولان وزارت برق اقلیم کوردستان اعلام کردند که بازگشت وضعیت به حالت عادی بستگی به از سرگیری جریان گاز دارد و ممکن است تا ۷۲ ساعت به طول انجامد.
بیانیهی مشترک رهبران مذهبی مسیحی
شماری از برجستهترین مطران و اساقفه کلیساهای اربیل، موصل و کرکوک، از جمله مطران بشار متی ورده، اسقف اعظم کلدانی اربیل؛ مطران نیقودیموس داود متی شرف، رئیس طایفهی سریانی ارتودوکس در موصل، کرکوک و اقلیم؛ و مطران نسنائیل نزار سمعان، اسقف اعظم حدیاپ سریانی کاتولیک، با صدور بیانیهای مشترک، حملات به میدان گازی کورمور را به شدت محکوم کردند. آنها این اقدام را نه تنها آسیب رساندن به زیرساختها، بلکه تهدیدی مستقیم علیه زندگی و کرامت شهروندان خواندند. رهبران مذهبی با ابراز همدردی با آسیبدیدگان و تشکر از سرعت عمل و شایستگی تیمهای دفاع مدنی و تیمهای فنی در مهار آتش و تلاش برای بازگرداندن تولید گاز، از دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق خواستند تا گامهای جدی برای حفاظت از تأسیسات حساس برداشته و عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات کنند. آنها همچنین بر لزوم احترام به زندگی شهروندان و جایگزینی گفتوگو و صلح به جای خشونت تأکید کردند.