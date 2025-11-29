ترامپ حریم هوایی ونزوئلا را بست

نگرانی‌ها از حمله‌ی نظامی آمریکا به ونزوئلا تشدید شد

1 ساعت پیش

در اقدامی غیرمنتظره، رئیس‌جمهور آمریکا حریم هوایی ونزوئلا را "به طور کامل بسته" اعلام کرد؛ این تصمیم در بحبوحه افزایش تنش‌ها، استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در کارائیب و گزارش‌هایی از گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و مادورو صورت می‌گیرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در یک اقدام ناگهانی که به مثابه آماده‌سازی برای مداخله نظامی تلقی می‌شود، روز شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴)، رسماً از طریق شبکه اجتماعی «تروث سوشال» (Truth Social) اعلام کرد که حریم هوایی بالای ونزوئلا و مناطق اطراف آن «به طور کامل بسته» تلقی شود. این پیام خطاب به تمامی خطوط هوایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان صادر شد.

افزایش تنش‌ها و آرایش نظامی آمریکا

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای در منطقه کارائیب ایجاد کرده است که شامل استقرار ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد آر. فورد» و حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی می‌شود. واشنگتن هدف این عملیات را مبارزه با قاچاق مواد مخدر عنوان کرده و «کارتل دِ لوس سولِس» را که مدعی است نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، رهبری آن را بر عهده دارد، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده است.

ترامپ پیش‌تر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده «خیلی زود» عملیات زمینی علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را آغاز خواهد کرد, زیرا عملیات دریایی علیه کشتی‌های قاچاق تشدید شده است. این تهدیدات، گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن یک حمله نظامی گسترده آمریکا به ونزوئلا را تقویت کرده است.

گفت‌وگوی تلفنی ترامپ و مادورو

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روز جمعه، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴)، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ هفته گذشته یک گفت‌وگوی تلفنی با نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، داشته است. در این مکالمه، امکان برگزاری یک ملاقات حضوری در آمریکا نیز مورد بحث قرار گرفته، اگرچه هیچ ترتیب خاصی برای آن داده نشده است. این تماس مستقیم، به پیچیدگی اوضاع و احتمال وجود راهبردهای ترکیبی از تهدید و دیپلماسی اشاره دارد.

واکنش ونزوئلا و ادامه پروازها

دولت ونزوئلا فرمان ترامپ برای بستن حریم هوایی را «تهدیدی استعماری» علیه حاکمیت خود و مغایر با قوانین بین‌المللی دانست. مادورو نیز اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را «دروغی مضحک» و بهانه‌ای برای تغییر رژیم خود خوانده است. کاراکاس در واکنش به آرایش نظامی آمریکا، نیروهای خود را به حالت آماده‌باش درآورده و رزمایش‌هایی را برگزار کرده است.

پیشتر، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) به خطوط هوایی بزرگ درباره «وضعیت بالقوه خطرناک» در حریم هوایی ونزوئلا هشدار داده بود که پس از آن، ونزوئلا مجوز فعالیت شش خط هوایی بین‌المللی را لغو کرد. با این حال، با وجود اعلام ترامپ، پروازها در فرودگاه بین‌المللی کاراکاس و پروازهای داخلی ونزوئلا روز شنبه بدون هیچ اختلالی ادامه یافتند. مقامات آمریکایی نیز از این اظهارات ترامپ غافلگیر شده و مشخص نیست که او از نظر قانونی اختیار بستن حریم هوایی کشوری دیگر را دارد یا خیر.