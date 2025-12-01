سوریه: اسرائیل پس از سقوط رژیم اسد بیش از هزار حمله هوایی انجام داده است
در پی حملهی اخیر اسرائیل به بیت جن که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر شد، سوریه تداوم حملات هوایی اسرائیل را تضعیفکنندهی دولت و نقض حاکمیت خود میداند
عبیده غضبان، پژوهشگر راهبردی در وزارت امور خارجهی سوریه، اعلام کرد که پس از سقوط رژیم بشار اسد، اسرائیل بیش از هزار حمله هوایی در خاک سوریه انجام داده است.
رژیم بشار اسد در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳)، پس از یک عملیات سریع توسط نیروهای مخالف، سقوط کرد. از آن زمان، اسرائیل حضور نظامی و عملیات خود را در جنوب سوریه افزایش داده و صدها حملهی هوایی را علیه اهداف مختلف در این کشور انجام داده است.
حمله به بیت جن و تلفات
اوضاع در منطقهی «بیت جن» در جنوب سوریه و روستاهای اطراف دمشق همچنان پرتنش گزارش میشود. بامداد جمعه، ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۷ آذر ۱۴۰۴)، ارتش اسرائیل حمله هوایی به بیت جن انجام داد و همزمان یک گشت نظامی اسرائیلی نیز وارد این شهرک شد. درگیریهای خونینی میان نیروهای اسرائیلی و ساکنان محلی رخ داد. بر اساس گزارشها، در نتیجه این حملات و درگیریها، حداقل ۱۳ نفر کشته، از جمله غیرنظامیان، و ۱۳ سرباز اسرائیلی زخمی شدند. پهپادهای اسرائیلی نیز به طور مداوم در آسمان این منطقه پرواز میکنند.
محکومیت شدید دمشق و هدفگیری راهبردی
دولت دمشق این حمله را به شدت محکوم کرده و آن را «جنایت جنگی» توصیف کرده است. وزارت امور خارجهی سوریه این حملات را نقض آشکار حاکمیت ملی و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه میداند و خواستار اقدام فوری جامعهی بینالمللی برای توقف این تجاوزات شده است. به گفتهی عبیده غضبان، هدف اصلی حملات اسرائیل تضعیف دولت سوریه است.
در واکنش به این حملات، هزاران شهروند سوری روز جمعه پس از نماز جمعه در میدانهای اصلی شهرهای سراسر کشور تجمع کرده و این حملات را محکوم کردند.