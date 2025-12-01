تأیید تماس ترامپ و مادورو؛ فرصت خروج از ونزوئلا
سناتور آمریکایی: واشنگتن به نیکلاس مادورو پیشنهاد داد ونزوئلا را ترک کند
دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا، روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) اخبار مربوط به گفتوگوی تلفنیاش با نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، را تأیید کرد، اما جزئیاتی در مورد موضوعات مطرحشده ارائه نداد. این گفتوگو در بحبوحهی افزایش تنشها بین دو کشور صورت میگیرد.
روزنامههای «وال استریت ژورنال» و «نیویورک تایمز» پیشتر گزارش داده بودند که ترامپ و مادورو در این تماس تلفنی دربارهی درخواستهای ونزوئلا برای اعطای عفو عمومی به مادورو، مشاوران ارشد او و اعضای خانوادههایشان صحبت کردهاند. به نوشتهی «وال استریت ژورنال»، ترامپ ظاهراً به مادورو گفته است که اگر او داوطلبانه از قدرت کنار نرود، ایالات متحدهی امریکا گزینههای دیگری از جمله «استفاده از زور» را نیز مد نظر قرار خواهد داد. مادورو اما این شرایط را رد کرد و در عوض خواستار عفو جهانی و حفظ کنترل بر نیروهای مسلح شد. «نیویورک تایمز» نیز نوشته بود که دو طرف همچنین دربارهی احتمال برگزاری دیداری در ایالات متحدهی امریکا گفتوگو کردهاند، هرچند یک منبع آگاه به این روزنامه گفته بود در حال حاضر هیچ برنامهای برای چنین دیداری وجود ندارد.
هشدار ترامپ دربارهی حریم هوایی و تقویت حضور نظامی
ترامپ در پاسخ به خبرنگاران دربارهی گفتوگوی خود با مادورو گفت: «نمیتوانم بگویم خوب پیش رفت یا بد. این فقط یک تماس تلفنی بود.» افشای گفتوگوی تلفنی رؤسای جمهور امریکا و ونزوئلا در حالی صورت میگیرد که ترامپ، از یک سو از لحنی تند و تهدیدآمیز در قبال ونزوئلا استفاده میکند و از سوی دیگر احتمال دیپلماسی را نیز منتفی نمیداند. وی روز شنبه (۸ آذر ۱۴۰۴) با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «تروث سوشال»، بدون اشاره به جزئیات، حریم هوایی ونزوئلا و اطراف آن را «کاملاً بسته» اعلام کرد. این موضوع موجب نگرانی و سردرگمی ونزوئلا شد و وزارت خارجهی این کشور با انتشار بیانیهای این هشدار را «یک تهدید استعماری» خوانده و قویاً محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا اظهارات او در مورد بسته بودن حریم هوایی ونزوئلا به معنی نزدیک بودن حملهی نظامی علیه این کشور است، پاسخ داد: «چیزی از آن برداشت نکنید.»
ایالات متحدهی امریکا در هفتههای اخیر حضور نظامی خود در دریای کارائیب را تقویت کرده و ناو «یواساس جرالد آر. فورد»، که بزرگترین ناو هواپیمابر جهان به شمار میرود، را در این منطقه مستقر کرده است. دولت امریکا میگوید هدف از این اقدامات، مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
اتهامات مادورو و پیشنهاد خروج
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) در نامهای به سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک)، مدعی شد واشنگتن قصد دارد از طریق «نیروی نظامی مرگبار، ذخایر عظیم نفت ونزوئلا، بزرگترین ذخایر روی کرهی زمین، را تصاحب کند.» او گفت این تهدید «صلح، امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی» را به خطر میاندازد. در همین حال، سناتور جمهوریخواه مارکوین مالین، عضو کمیتهی نیروهای مسلح سنای امریکا، روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) در گفتوگو با یک برنامهی خبری شبکهی «سیانان» گفت: «ایالات متحدهی امریکا به مادورو پیشنهاد داده است تا ونزوئلا را ترک کند.» این سناتور اهل اوکلاهما افزود که به مادورو گفته شد میتواند «کشور را ترک کرده و به روسیه یا یک کشور دیگر برود.» وی در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا ترامپ قصد حملهی نظامی به ونزوئلا را دارد، اظهار داشت: «نه، او صراحتاً گفته است که ما قصد نداریم به ونزوئلا نیرو اعزام کنیم. کاری که ما سعی در انجام آن داریم، محافظت از سواحل خودمان است.»