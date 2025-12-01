نرخ فقر در استان ذی قار به ۴۰ درصد رسید
با وجود ثروتهای نفتی فراوان، استان ذی قار عراق با افزایش بیکاری و گسترش دایرهی فقر دست و پنجه نرم میکند
استان ذیقار عراق، با وجود برخورداری از ثروتهای نفتی زیرزمینی و حضور دهها شرکت بزرگ در حوزهی انرژی، سالانه شاهد پیوستن هزاران فارغالتحصیل دانشگاهی به صف بیکاران است. ساکنان این استان میگویند که ثروت موجود در ذی قار به هیچ وجه تاثیر مثبتی بر وضعیت زندگی آنها نگذاشته است. این وضعیت، صحنهای از درهمآمیختگی غنای زمین با فقر مردم را به نمایش میگذارد.
در استان ذیقار، تعداد بیکاران به طور مداوم در حال افزایش است و دایرهی فقر رو به گسترش میرود. با وجود وجود میادین نفتی بزرگ در این استان، مردم محلی خواستار تخصیص بودجهی پترو دلار و ارائهی خدمات عمومی برای بهبود سطح زندگی خود هستند. یک شهروند استان به «کوردستان ۲۴» گفت که ذی قار دارای منابع طبیعی فراوانی از جمله میادین بزرگ گاز و نفت است، اما تا کنون اکثر محلهها و شهرکهای آن از کمبود خدمات رنج میبرند و بیشتر ساکنان این استان زیر خط فقر زندگی میکنند.
شهروند دیگری نیز اظهار داشت که با وجود تخصیص بودجههای زیاد برای ارائهی خدمات و تقویت زیرساختها در ذی قار، این استان همچنان از نرخ بالای فقر رنج میبرد. وی افزود که سالانه هزاران فارغالتحصیل دانشگاهی در این منطقه وجود دارند که بیکار هستند و میتوان بر روی تواناییهای این جوانان سرمایهگذاری کرد. کارشناسان تاکید میکنند که نرخ فقر در استان ذی قار به ۴۰ درصد رسیده است و این شهر برای توزیع مناسب ثروت و ایجاد فرصتهای شغلی، نیازمند یک برنامهی توسعهی جامع است، زیرا در صورت عدم رفع ریشهای فقر، مشکلات اجتماعی بزرگی ایجاد خواهد شد. علی شامی، کارشناس اقتصادی، گفت که ذی قار یکی از استانهای تولیدکنندهی نفت است، اما این ثروت بر زندگی شهروندان تاثیری نداشته و برعکس، شهر گرفتار فقر شده است، تا جایی که نرخ فقر به ۴۰ درصد رسیده و تعداد زیادی بیکار وجود دارد. او تاکید کرد که پول پترو دلار به هیچ وجه در ذی قار تاثیرگذار نبوده است. مردم استان ذی قار با وجود منابع فراوان، از مشکل فقر و نبود فرصتهای شغلی رنج میبرند و امیدوارند که ثروت شهر به شکلی مناسب مورد استفاده قرار گیرد و حداقل خدمات شایستهی انسانی برای آنها تامین شود.