سیل ویرانگر در آسیا؛ بیش از ۱۰۰۰ کشته و استقرار نیروهای نظامی

سری‌لانکا و اندونزی در پی سیل بی‌سابقه‌ی ناشی از طوفان‌های «دیتوا» و «سنیار» نیروهای نظامی اعزام کردند

چهار کشور آسیایی سری‌لانکا، اندونزی، تایلند و مالزی در پی وقوع سیلاب‌های شدید و بی‌سابقه‌ی هفته‌ی گذشته، با بحرانی جدی روبرو هستند که تاکنون بیش از ۱۰۰۰ کشته برجای گذاشته است.

روز دوشنبه (۱۰ آذر ۱۴۰۴)، سری‌لانکا و اندونزی نیروهای نظامی خود را برای کمک به بازماندگان و عملیات امداد و نجات به مناطق سیل‌زده اعزام کردند.

طوفان‌های استوایی و اثرات تغییرات اقلیمی

بارش‌های سیل‌آسا در هفته‌ی گذشته که ناشی از سیستم‌های آب و هوایی جداگانه، به‌ویژه طوفان‌های استوایی «دیتوا» و «سنیار»، و همراه با فصل موسمی بوده‌اند، سراسر جزیره‌ی سری‌لانکا و بخش‌های وسیعی از سوماترا در اندونزی، جنوب تایلند و شمال مالزی را درنوردید. کارشناسان تغییرات اقلیمی را عامل افزایش شدت طوفان‌ها و بارش‌های سنگین‌تر می‌دانند.

وضعیت در سری‌لانکا

سری‌لانکا با بیشترین آسیب مواجه شده است، جایی که طوفان «دیتوا» در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ (۸ آذر ۱۴۰۴) در آنجا فرود آمد. آژانس بلایای طبیعی سری‌لانکا روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) اعلام کرد که دست‌کم ۳۳۴ نفر در این کشور کشته و صدها نفر دیگر مفقود شده‌اند. این رقم تا روز دوشنبه (۱۰ آذر ۱۴۰۴) به ۳۴۰ نفر افزایش یافت. بیش از ۱.۳ میلیون نفر در این کشور تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند. پرزیدنت آنورا کومارا دیسانایکه، رئیس‌جمهور سری‌لانکا، وضعیت اضطراری اعلام کرده و خواستار کمک‌های بین‌المللی شده است. این فاجعه بدترین بلای طبیعی در این کشور در دو دهه‌ی اخیر، پس از سونامی ویرانگر سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ شمسی) است که حدود ۳۱ هزار کشته برجای گذاشت. بالگردهای نظامی برای نجات افراد گرفتار و رساندن کمک‌ها به کار گرفته شده‌اند. هند و پاکستان نیز تیم‌های امدادی اعزام کرده‌اند.

وضعیت در اندونزی

در اندونزی، پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور این کشور، روز دوشنبه (۱۰ آذر ۱۴۰۴) با سفر به سوماتای شمالی، بر فوریت ارسال کمک‌های ضروری تأکید کرد. تا روز شنبه (۸ آذر ۱۴۰۴)، شمار قربانیان سیل و رانش زمین در اندونزی به ۴۴۲ نفر رسید و صدها نفر دیگر مفقود هستند. این مرگبارترین بلای طبیعی در اندونزی از زمان زلزله و سونامی سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ شمسی) در سولاوسی است که بیش از ۲۰۰۰ کشته بر جای گذاشت. دولت اندونزی سه کشتی جنگی حامل کمک و دو کشتی بیمارستانی را به برخی از مناطق آسیب‌دیده اعزام کرده است. گزارش‌هایی از غارت و دزدی در مناطقی از سوماترا، پیش از رسیدن کمک‌های لجستیکی، منتشر شده است.

وضعیت در تایلند و مالزی

در تایلند، مقامات روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) اعلام کردند که سیل در جنوب این کشور دست‌کم ۱۷۰ نفر را کشته و ۱.۴ میلیون خانوار، معادل حدود ۳.۸ میلیون نفر، را تحت تأثیر قرار داده است. شهر هات یای، بزرگترین شهر در استان سونگکلا، در روز جمعه (۷ آذر ۱۴۰۴) شاهد ۳۳۵ میلی‌متر باران بود که بالاترین میزان بارش در ۳۰۰ سال اخیر این شهر محسوب می‌شود. در مالزی نیز، بارش‌های شدید و سیل‌آسا در ایالت پرلیس، دست‌کم دو کشته برجای گذاشته و ده‌ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است.