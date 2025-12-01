وزارت کشور عراق از مراحل پایانی تحقیقات درباره‌ی حمله به میدان گازی کورمور خبر داد

1 ساعت پیش

مقداد میری، مدیر روابط عمومی و رسانه‌ای وزارت کشور عراق، روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۹ آذر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که نتایج تحقیقات درباره‌ی حمله به میدان گازی کورمور در مراحل پایانی خود قرار دارد و به زودی به صورت رسمی اعلام خواهد شد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی این حمله را یک «رویداد دلخراش» توصیف کرد که اقتصاد عراق را هدف قرار داده بود.

میدان گازی کورمور، واقع در چمچمال استان سلیمانیه، شامگاه چهارشنبه، ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۵ آذر ۱۴۰۴)، مورد حمله‌ی موشکی و پهپادی قرار گرفت. این حمله منجر به توقف تولید گاز در این میدان و قطع کامل ارسال گاز به تمامی نیروگاه‌های برق شد. در پی این حادثه، برق‌رسانی به صورت گسترده در اقلیم کوردستان و بخش‌هایی از عراق مختل شد و کاهش شدید تولید برق را به دنبال داشت.

به دستور مستقیم محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، یک هیئت امنیتی عالی‌رتبه و مشترک برای بررسی این حادثه تشکیل شد. این هیئت به ریاست عبدالأمیر شمری، وزیر کشور عراق، و با همراهی ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کوردستان، و حمید شطری، رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق، از محل حادثه بازدید کرد. مقداد میری تأکید کرد که کمیته‌ی تحقیق کار خود را به پایان رسانده و گزارش نهایی را آماده کرده است. وی افزود که نتایج تحقیقات تا زمان تأیید نهایی، قابل انتشار نیستند اما در آینده‌ی نزدیک رسماً اعلام خواهند شد. کمیته‌ی تحقیق با حمایت ائتلاف بین‌المللی فعالیت می‌کند و مأموریت اصلی آن شناسایی عاملان این حمله و ارائه گزارشی جامع به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است.