نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح، فرمانده و معاون گردان شرق حماس را هدف قرار دادند و حماس نیز مرگ فرزند غازی حمد را تایید کرد

46 دقیقه پیش

ارتش اسرائیل روز دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۴ (۱ دسامبر ۲۰۲۵)، با انتشار بیانیه‌ای، آخرین جزئیات عملیات‌های خود در جنوب نوار غزه را اعلام کرد. بر اساس این بیانیه، در طول هفته‌ی گذشته، بیش از ۴۰ شبه‌نظامی حماس در منطقه‌ی شرق رفح کشته شده‌اند. ارتش اسرائیل تاکید کرده است که به مدت ۴۰ روز، تمامی تلاش‌های خود را در شرق رفح برای نابودی تونل‌های مورد استفاده‌ی شبه‌نظامیان حماس به کار گرفته است.

بر اساس گزارش روزنامه‌ی «تایمز آو اسرائیل»، در میان کشته‌شدگان، فرمانده‌ی گردان شرق رفح حماس، محمد بواب، و معاون وی، اسماعیل ابولبدا، نیز حضور دارند که یکی از یگان‌های این گروه را در حمله‌ی ۷ اکتبر رهبری کرده بودند. این در حالی است که پیش از این، ارتش اسرائیل از کشته شدن چهار شبه‌نظامی دیگر که شبانه از تونل‌های رفح خارج شده بودند، خبر داده بود.

از سوی دیگر، منابع نزدیک به جنبش حماس، کشته شدن «عبدالله حمد»، فرزند غازی حمد، عضو هیئت مذاکره‌کننده و از رهبران برجسته‌ی حماس را در رفح تایید کردند. محمد حمد، برادر عبدالله، نیز در سوگ وی اعلام کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای فلسطین، عبدالله حمد در حالی کشته شده است که در داخل تونل‌های رفح محاصره شده و درگیر نبرد بوده است.